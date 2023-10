The Crown saison 6 : Le dernier chapitre sera diffusé en deux parties (dates et teaser)

Le teaser de la saison finale de The Crown révèle qu’elle sera diffusée en deux parties.

Netflix a annoncé que la sixième et dernière saison de The Crown qui couvre les événements de 1997 à 2005, sera diffusée à un rythme différent. Le nouveau teaser de la série sur la famille royale britannique (que vous pouvez voir ci-dessous) révèle que la saison a été divisée en deux parties, la première en novembre et la seconde en décembre. La saison 6.

La première partie de la saison 6 comprend quatre épisodes et dépeint la relation qui s’épanouit entre la princesse Diana (Elizabeth Debicki) et Dodi Fayed (Khalid Abdalla) avant l’accident de voiture fatidique n’ait des conséquences dévastatrices. Les épisodes mettent également en vedette Dominic West dans le rôle du prince Charles, Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II, Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret, Salim Daw dans le rôle de Mohamed Al Fayed, , Rufus Kampa dans le rôle du prince William et Fflyn. Edwards dans le rôle du prince Harry.

La deuxième partie continue la saga de la famille Windsor à travers six épisodes supplémentaires. Le prince William tente de réintégrer la vie à Eton après la mort de sa mère, la reine réfléchit à l’avenir de la monarchie avec le mariage de Charles et Camilla, et les téléspectateurs verront également les débuts de la relation entre William et Kate. Dans ces derniers épisodes, Ed McVey incarne le prince William et Luther Ford incarne le prince Harry tandis que Meg Bellamy incarne le rôle de Kate Middleton.

La première partie de la saison finale de The Crown sera diffusée le 16 novembre et la deuxième partie suivra le 14 décembre.

The Crown – Teaser Saison Finale