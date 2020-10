The Stand : Nouveau trailer pour l’adaptation du Fléau de Stephen King

Découvrez un trailer complet pour la série The Stand, adaptation du roman Le Fléau de Stephen King.

Après un teaser dévoilé il y a quelques semaines, CBS All Access a révélé une bande-annonce un peu plus consistante pour The Stand, durant le New York Comic Con. Clairement la série promet d’être assez sombre et dévoile un monde presque sans espoir avec des survivants qui semblent perdus.

The Stand est l’un des livres les plus connus de King et se concentre sur un groupe de personnes qui se sont regroupées à Boulder, dans le Colorado, après avoir survécu au virus mortel Captain Trips. Bien qu’ils veuillent vivre en harmonie sous la direction de Mère Abigail (Whoopi Goldberg), âgée de 108 ans, ils devront se préparer pour une bataille du bien contre le mal contre le méchant surnaturel Randall Flagg (Alexander Skarsgard) et son équipe hétéroclite de mécréants.

Bien que les fans du livre ou de la précédente adaptation télévisée – une mini-série ABC de 1994 du même nom – puissent penser qu’ils savent comment l’histoire se termine, King lui-même a écrit une nouvelle conclusion à son histoire. Il a signé le scénario du dernier épisode.

Au générique de The Stand, on trouve aussi James Marsden (Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Owen Teague (Harold Lauder), Brad William Henke (Tom Cullen), Daniel Sunjata (Cobb), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Kat McNamara (Julie Lawry), Eion Bailey (Teddy Weizak), Hamish Linklater (Dr. Ellis), Heather Graham (Rita Blakemoor) et Greg Kinnear (Glen Bateman).

Josh Boone, qui est le showrunner et producteur exécutif de la mini-série a réalisé le premier et le dernier épisode de The Stand.

Composée de 9 épisodes, la série The Stand est attendue pour le 17 décembre sur CBS All Access.

The Stand – Bande-annonce