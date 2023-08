Secret Invasion : La série met officiellement deux films en place (et peut-être un 3e)

La série Secret Invasion met officiellement deux films du MCU en place, mais il possible que les graines d’un troisième film Marvel aient été plantées.

Ali Selim, le réalisateur de Secret Invasion, a confirmé que sa série Disney+ mettait en place deux films Marvel à venir. En effet, le final de la série portée par Samuel L. Jackson a clairement posé les bases pour The Marvels (en salles le 8 novembre) mais aussi pour Armor Wars, le film dont Don Cheadle sera le héros principal.

Dans une interview à Screen Rant, Selim a discuté des « exigences » de Marvel à mettre en place dans le MCU. On lui a notamment demandé de faire en sorte que les jambes de Rhodey ne fonctionnent pas pour Armor Wars :

« J’avais des exigences pour le prochain film. « Tu dois mettre Nick Fury dans l’espace. Pour le prochain, tu dois t’assurer que les jambes de Rhodey ne fonctionnent pas pour Armor Wars. » »

Dans une interview avec ComicBook, Selim a mentionné que certaines des questions sur le moment où James Rhodes a été remplacé par un Skrull pourraient trouver une réponse dans Armor Wars.

Un lien avec Thunderbolt ?

Mais s’il est confirmé que The Marvels et Armor Wars sont en effet mis en place, il est bien possible qu’un troisième film non mentionné soit aussi subtilement mis en place. En effet, selon Inverse , Thunderbolt (en salles en décembre 2024) pourrait être un autre projet lié à Secret Invasion.

L’équipe de Thunderbolt est composée d’un groupe d’anti-héros dirigé par Contessa Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Le redditor Quite_Effective7234 a suggéré que la raison pour laquelle les Thunderbolts sont différents des personnages dans les comis, qui sont tous des criminels déguisés en héros, est parce qu’ils ont une mission complètement différente.

La composition de Ghost (Hannah John-Kamen), Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), US Agent (Wyatt Russell) et Taskmaster (Olga Kurylenko) semble aléatoire, d’autant plus que trois d’entre eux étaient des agents russes.

Et si la scission entre Américains et Russes était volontaire ? Cette théorie suggère que les Thunderbolts sont un groupe de travail conjoint destiné à promulguer la loi anti-aliens annoncée par le président Ritson à la fin de Secret Invasion. Bien sûr, Val a commencé à recruter les Thunderbolts avant Secret Invasion, mais cela pourrait être une nouvelle mission avec un contingent russe plus fort. Après tout, la Russie était le siège du QG des Skrulls, ils ont tout intérêt à arrêter les extraterrestres maléfiques.

Les Thunderbolts portent le nom du général Thunderbolt Ross (Harrison Ford reprenant le rôle de feu William Hurt), qui apparaîtra en tant que président dans le prochain film Captain America: Brave New World, qui serait centré sur la tête céleste géante qui a émergé de l’océan après Eternels. C’est littéralement la plus grande technologie extraterrestre sur Terre et il est surprenant qu’aucun autres projets Marvel ne l’aient pas mentionné jusqu’à présent.

Le président Ross succèdera au président Ritson, mais sachant ce que nous savons de lui, il est peu probable qu’il soit plus indulgent envers la vie extraterrestre.

Sources : Inverse, ComicBook, Screen Rant / Crédit ©Marvel Studios