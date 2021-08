The Marvels : Un retour et un nouveau personnage lié à Monica Rambeau ?

Une nouvelle rumeur annonce un retour possible dans la suite de Captain Marvel et un nouveau personnage qui serait lié à Monica Rambeau. Spoilers possibles.

Le tournage de The Marvels, suite de Captain Marvel, ne devrait pas tarder à démarrer. Pour l’instant, on sait très peu de chose sur ce film qui verra le retour de Brie Larson en Carol Danvers. Ce qu’on sait, c’est qu’elle sera rejointe par Teyonah Parris qui reprendra son rôle de Monica Rambeau vue dans WandaVision et la jeune Iman Vellani qu’on découvrira bientôt dans Ms. Marvel en tant que Kamala Khan.

Comme l’a souligné Murphy’s Multiverse, deux assistants ont été ajoutés à la liste du film sur IMDb – le premier étant John Humber, quelqu’un qui est souvent l’assistant de Jude Law lors de tournages de projets tandis que l’autre est Samantha Jackson, une assistante pour l’acteur Shamier Anderson.

Jude Law est déjà apparu dans l’univers cinématographique Marvel sous le nom de Yon-Rogg, l’un des principaux antagonistes de Captain Marvel. Étant donné que le personnage est sorti vivant du film, il est tout à fait possible qu’il revienne.

On ne sait pas qui jouera Shamier Anderson – ou s’il est même dans le film, car IMDb peut être édité par n’importe qui. Cependant, s’il est présent dans le film, un personnage qu’il pourrait incarner serait Blue Marvel. Après tout, Blue Marvel conviendrait parfaitement au changement de nom de The Marvels.

De son vrai nom Adam Brashear, Blue Marvel a souvent eu des relations amoureuses avec Monica Rambeau dans les comics de Marvel et il fait partie des personnages que les fans aimeraient voir adaptés sur grand écran. Depuis l’apparition de Monica dans WandaVision, la rumeur de son arrivée dans le MCU court.

Shamier Anderson est connu des fans de la série Wynnona Earp et il commence à se faire connaitre à Hollywood. Il sera bientôt dans le film John Wick 4 qui vient d’entrer en production. Sera-t-il disponible à temps pour jouer dans The Marvels dont le tournage commence bientôt ?

Gardez bien en tête que ce ne sont que des rumeurs, on les prendra ainsi avec des pincettes.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sortira en novembre 2022.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel Studios