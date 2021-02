WandaVision : Théorie sur l’identité de l’ami ingénieur de Monica Rambeau

Une théorie sur l’identité de l’ami ingénieur de Monica Rambeau dans WandaVision laisse entendre que ce n’est pas Reed Richard mais quelqu’un d’autre.

Les théories sur WandaVision continuent de semaine en semaine. Cette fois-ci, on se penche sur l’identité d’un personnage à qui Monica Rambeau (Teyonah Parris) à fait référence deux fois dans la série. Elle a parlé d’un ami ingénieur aérospatial qui pourrait les aider à résoudre leur problème sur ce qui se passe à Westview.

Certains fans de Marvel pensent que l’ingénieur aérospatial en question est Reed Richards, également connu sous le nom de «Mister Fantastic» et leader des Quatre Fantastiques. Mais une autre théorie dévoile que ce n’est peut-être pas lui. Certains pensent que le contact ingénieur de Monica serait Adam Brashear, un personnage proche de Monica dans les comics, aussi connu sous le nom de Blue Marvel.

Blue Marvel a été créé par Kevin Grevioux, le créateur et acteur de la saga Underworld. Blue Marvel est Adam Brashear, un super-héros noir américain qui a opéré avec les Mighty Avengers et les Ultimates. Il est titulaire d’un doctorat en physique théorique et d’une maîtrise de sciences en génie électrique de l’Université Cornell. Adam a acquis ses pouvoirs, notamment la super-force, l’endurance, le vol, la super vitesse et la manipulation d’énergie à partir d’une expérience scientifique qui a mal tourné. (Ça va de soit).

L’accident a permis à son corps, maintenant altéré par un rayonnement mutagène, de tirer de l’énergie de la zone négative. Un des gros effets secondaires est qu’Adam vieillit lentement. Alors qu’il devrait avoir physiquement 80 ans, il en parait à peine 40 ans.

Pour faire court, dans les comics, Adam et Monica ont eu une relation amoureuse mais Monica fait référence à un « ami » dans WandaVision. La question est donc de savoir s’il était ensemble avant le Blip. Est-ce qu’Adam est passé à autre chose quand elle est partie en poussière ? Les débuts de ce personnage pourraient donner à Marvel une autre chance d’explorer l’impact inattendu des événements d’Avengers Endgame sur le MCU au sens plus large.

Selon le site Inverse, cela a plus de sens que ce soit Adam plutôt que Reed Richards. Evidemment, les fans pensent que d’une certaine manière, WandaVision pourrait mettre en place le film Quatre Fantastiques qui a été annoncé par Marvel et Disney. Mais parce que les Quatre Fantastiques sont très importants et que Blue Marvel a une histoire plus concentrée avec Monica, WandaVision peut présenter de manière plus réaliste un personnage comme Adam / Blue Marvel plutôt que Reed Richards.

S’il est vrai que Reed est un ingénieur aérospatial et qu’Adam ne l’est pas dans les comics, il est également vrai que le MCU réimagine les histoires et les passés des personnages en fonction des besoins de la franchise. Wanda, par exemple, n’est pas sokovienne dans les comics mais romani. La Sokovie a été introduite exclusivement pour le MCU. Ils ne restent pas toujours complètement fidèles aux détails des comics.

Evidemment, ce n’est qu’une théorie, Marvel a peut-être l’intention d’introduire les Quatre Fantastiques à travers leurs séries Disney+, d’autant qu’on s’attend à une grosse surprise pour la fin de la saison.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : Inverse / Crédit ©DR