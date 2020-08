Black Adam : Dwayne Johnson partage un premier aperçu via un teaser DC FanDome

Dwayne Johnson partage un très court teaser du film Black Adam, avant d’en dévoiler plus au DC FanDome.

Dwayne Johnson a hâte que le public découvre son film de super-héros Black Adam et il a récemment partagé un teaser pour le DC FanDome, l’événement virtuel mondial de DC qui arrive dans moins de deux semaines.

Pour le moment, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent mais la convention devrait en révéler bien plus sur le film. Le teaser partagé par The Rock dévoile seulement la silhouette de son personnage. Il est difficile de dire s’il s’agit d’images tirés du film ou filmées séparément.

On peut voir qu’il n’a pas de costume mais il se trouve au milieu de ce qui ressemble à des ruines anciennes. Il est possible que ce soient des images tests prises durant la pré-production.

THEY NEEDED A HERO.

INSTEAD THEY GOT ME⚡️🖤

Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse – #DCFanDome!

This one’s just for you – THE FANS AROUND THE WORLD!

Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd! 🥃

-The Man In Black#BlackAdam pic.twitter.com/m3S4tySYT8

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2020