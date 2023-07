Deadpool 3 : Ryan Reynolds se révèle dans son nouveau costume (photos de tournage)

Des photos de tournage de Deadpool 3 dévoilent Ryan Reynolds dans son nouveau costume, alors qu’il fait son entrée dans le MCU.

Nous avons enfin un premier aperçu de Ryan Reynolds en costume sur le tournage de Deadpool 3. « The Merc with a Mouth » a rejoint l’univers cinématographique Marvel aux côtés de Hugh Jackman, qui reprend son rôle de Wolverine de la franchise X-Men, et c’est l’un des films Marvel les plus attendus de l’année prochaine.

Le Daily Mirror a dévoilé des photos prises sur le tournage du film qui a démarré. Sur ces photos, il semble qu’il soit au milieu de filmer une scène de voiture. On le voit en costume avec son visage couvert et découvert. Le rouge de ce costume semble un peu plus vibrant que le précédent, ce qui est très « Disney ». Cependant, l’équipe du film a promis que Deadpool 3 gardera le même ton adulte que les deux précédents.

We are so back! Deadpool’s suit in these set photos look amazing for Deadpool 3! pic.twitter.com/DMAK7Afebu — Jack (@jackinfinity203) July 6, 2023

New set pics of Ryan Reynolds in his Deadpool suit on the set of Deadpool 3. #Marvel #Deadpool pic.twitter.com/I70mK9g42c — Movie News Plus (@Movie_News_Plus) July 6, 2023

Ce troisième film de la saga Deadpool verra officiellement l’intégration de plus de personnages X-Men dans le MCU. Reynolds reviendra à son rôle emblématique de Wade Wilson / Deadpool aux côtés de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine.

Le film verra également le retour de visages plus familiers, tels que Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, Leslie Uggams en tant que Blind Al, Karan Soni dans le rôle de Dopinder, Brianna Hildebrand qui revient en Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kitsuna en tant que Yukio et Stefan Kapičić qui reprend son rôle de Colossus.

Deadpool 3 est réalisé par Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project). Il est écrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Ryan Reynolds et Shawn Levy. Il est produit par Kevin Feige, Reynolds et Levy.

Deadpool 3 est prévu pour une sortie en mai 2024.

Source : Daily Mirror / Crédit ©DR