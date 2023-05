Les Gardiens de la Galaxie : La réponse claire de James Gunn pour un Volume 4

James Gunn donne une réponse très claire quant à un film Les Gardiens de la Galaxie Volume 4.

Alors que l’équipe des Gardiens de la Galaxie telle qu’on la connait fait actuellement ses adieux en salles, James Gunn a donné une réponse claire et définitive quant à un quatrième volet de sa saga. Le troisième film des Gardiens, qui révèle enfin les origines de Rocket, a été conçu comme le dernier de cette franchise et dit au revoir à plusieurs personnages, tout en mettant certains sur un nouveau chemin.

Évidemment, même s’il a été confirmé que c’est la fin, certains fans espèrent toujours qu’un quatrième volet sera réalisé plus tard. Mais quand on lui demande directement s’il y aura un volume 4, James Gunn a une réponse très simple et très claire : « Non ».

No. — James Gunn (@JamesGunn) May 6, 2023

Cela fait un moment que Gunn parle de mettre un terme à sa franchise avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Maintenant qu’il va travailler exclusivement sur DC Universe au cours des prochaines années, il est logique qu’il quitte Les Gardiens de la Galaxie et le MCU.

Ce qui est rassurant, pour les fans, c’est que si pour le moment il n’y a pas de plans pour un volume 4 sous la houlette de Gunn ou avec la même équipe, il est quasi certain que Marvel Studios réunira les personnages restants et les nouveaux à l’avenir pour faire un autre film « Gardiens » dans le MCU.

***Spoilers***

Star-Lord reviendra pour sûr comme c’est annoncé à la fin du générique et la nouvelle facture des Gardiens, menée par Rocket, composée de Groot, Adam Warlock Kraglin, Phyla-Vell et Cosmo le Chien, pourrait très bien revenir dans un autre film et/ou porter assistance aux Avengers si besoin.

***Fin spoilers***

Alors non, il n’y aura pas de Volume 4 réalisé par James Gunn, mais certains personnages reviendront à l’avenir parce que Marvel n’abandonnera pas la marque des Gardiens de la Galaxie.

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est actuellement en salles.

Crédit ©Marvel Studios