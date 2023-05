Les Gardiens de la Galaxie 3 : Que signifient les scènes post-générique ?

Découvrez ce que contiennent les scènes post-générique du film Les Gardiens de la Galaxie 3. Attention, spoilers sur la fin du film.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est en salle depuis mercredi et le film est un au revoir réconfortant et touchant pour le groupe de super-héros bien-aimé de Marvel, dirigé par James Gunn. A la fin du film, on voit chaque membre de l’équipe décider de s’aventurer sur son propre chemin et prendre un nouveau départ.

Comment se termine le film ?

Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) fait de Rocket (Bradley Cooper) le nouveau chef des Gardiens après avoir décidé de passer plus de temps avec son grand-père maternel. Il quitte donc Knowhere pour la terre. Nebula (Karen Gillan) et Drax (Dave Bautista) acceptent de rester sur Knowhere et de diriger la ville pour aider tous les enfants qu’ils ont sauvés du navire du Maitre de l’Evolution (Chukwudi Iwuji).

De son côté, Gamora (Zoë Saldaña) rejoint les Ravagers et Mantis (Pom Klementieff) dit au groupe qu’elle veut décider de son propre destin et partir seule pendant un certain temps. Quant à Groot (Vin Diesel), il reste fidèle à Rocket et prononce enfin ses premiers mots en dehors de ‘Je s’appelle Groot’ : « Je vous aime les gars. »

Avant que Quill ne revienne sur Terre, il remet à Rocket un iPod avec des listes de lecture de différentes décennies. Rocket fait défiler l’appareil jusqu’à la liste de lecture des années 2000 et commence à jouer « Dog Days Are Over » de Florence + the Machine. Pendant que la chanson joue, les civils de Knowhere, les enfants, Groot, Drax et Rocket (qui a enfin accepté son origine de raton-laveur), commencent à s’amuser et à danser dans la rue.

Dans le même temps, les Gardiens, tels que nous les connaissons, se dissolvent. Bien que ce film marque la fin des Gardiens originaux, sans futurs films Gardiens sur la prochaine liste de Marvel, les téléspectateurs ont eu un aperçu de ce à quoi ressemblera l’avenir pour les membres du groupe – anciens et nouveaux – dans les deux scènes post-crédit (une au milieu et une à la toute fin). Restez donc dans votre siège jusqu’au bout.

Que se passe-t-il dans la première scène de mi-générique ?

La scène de mi-crédits montre Rocket et Groot dans un désert avec la dernière itération des Gardiens de la Galaxie. Le groupe, qui se compose désormais de Kraglin (Sean Gunn), Cosmo the Spacedog (Maria Bakalova), Adam Warlock (Will Poulter) et Phyla-Vell (Kai Zen), attendre alors qu’une horde d’extraterrestres s’approche d’un village désertique. Rocket joue « Come and Get Your Love » de Redbone, une façon de boucler la boucle de la trilogie, comme cette chanson est jouée au début du premier film.

Phyla-Vell est l’un des personnages les plus particuliers de ce nouveau gang de héros, et sa présence fait se poser des questions. Dans les comics, Phyla-Vell est la progéniture du guerrier Kree Mar-Vell et d’une super-scientifique nommée Elysius et utilise des bandes quantiques (qui ont été mentionnés dans Miss Marvel sur Disney +).

Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, il semble que ce personnage soit une création du Maitre de l’Evolution qui essayait de créer la forme de vie parfaite. Son avenir dans le MCU est encore incertain, mais à ce stade, elle fait clairement partie des nouveaux Gardiens. On attend de voir si elle aura éventuellement un lien avec The Marvels.

Que se passe-t-il dans la deuxième scène post-générique ?

La seconde scène post-générique semble un peu plus anodine que la première, mais il y a un petit easter egg amusant que les spectateurs les plus observateurs ont pu repérer. Dans cette scène, on voit Quill passer du bon temps avec son grand-père (Gregg Henry) et ils ont une conversation au petit-déjeuner. Son grand-père lit un journal et l’un des titres se lit comme suit : « Enlèvement Extraterestre : Kevin Bacon raconte tout ». C’est un clin d’œil amusant à l’épisode spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie, où Mantis et Drax enlèvent Kevin Bacon de la Terre pour l’amener à Quill pour lui remonter le moral à Noël.

Alors quid de la suite pour cette itération des Gardiens ? Après la scène, les mots « Star-Lord Reviendra » sont le dernier texte à apparaître à l’écran. On ne sait toujours pas comment Quill fera son retour dans le MCU mais Marvel promet qu’il reviendra. Chris Pratt a déjà dit qu’il serait content de revenir, le film le confirme.

Quant aux autres Gardiens, Zoë Saldaña a déclaré au Hollywood Reporter que c’était « la fin pour [elle] en tant que Gamora », et Bautista a également gracieusement tiré sa révérence lorsqu’il est apparu dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, « Avec Drax, j’ai pu finir de la manière parfaite. Je ne reviendrais jamais en tant que Drax juste pour obtenir un chèque. Je ternirais cette fin parfaite, et je ne le ferai pas. »

Les Gardiens de la Galaxie 3 est actuellement dans les salles de cinéma.

Crédit ©Marvel Studios