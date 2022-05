Thor Love and Thunder : Le retour de Jane Foster va perturber Thor

Taika Waititi confie que le retour de Jane Foster va perturber Thor dans Thor Love and Thunder.

Alors que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement en salles, un autre film Marvel va arriver dans quelques mois. En effet, Thor Love and Thunder est en route et le réalisateur Taika Waitit commence à s’ouvrir sur son film. Evidemment, il reste très discret sur ce qui se passera concrètement dans le film, mais il n’hésite pas à parler de l’état mental dans lequel se trouve le super-héros titulaire.

Après avoir confié que Thor sera en pleine crise existentielle, on apprend que le retour de Jane Foster sera l’une des choses que va le perturber. Natalie Portman revient dans le MCU et son personnage Jane Foster sera capable de soulever Mjolnir alors qu’elle est devenue Mighty Thor.

« L’amour de votre vie revient sur la scène et est maintenant habillé comme vous. C’est un vrai coup dur pour Thor » a déclaré Waititi à Empire dans une nouvelle interview.

Le réalisateur et scénariste est vraiment content de l’avoir faite revenir : « J’écrivais et je me suis dit, ‘Ne serait-ce pas plutôt cool de ramener Jane dans l’histoire ?’ », dit-il. Il voulait explorer une nouvelle dimension de l’astrophysicienne et qu’elle ne soit pas seulement la petite-ami qui attend sagement le retour de son homme.

« Vous ne voulez pas que Natalie revienne et joue ce même personnage qui se promène avec du matériel scientifique », a déclaré Waititi. « Vous savez, pendant que Thor vole à ses occupations, elle est restée sur Terre, tapant du pied en disant : « Quand va-t-il revenir ? » C’est ennuyeux. Vous voulez qu’elle fasse partie de l’aventure. »

Il a aussi voulu explorer l’humour de l’actrice qui est parfois trop prise au sérieux : « Natalie est vraiment drôle dans la vraie vie », dit-il. « Elle est un peu maladroite et a un grand sens de l’humour, et je ne pense pas que cela ait été suffisamment exploité dans les premiers films. »

On attend de voir l’impact du retour de Jane Foster sur Thor, mais on a surtout hâte de la voir en super-héroïne badass.

Thor Love and Thunder sort le 6 juillet prochain dans les salles.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios