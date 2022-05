Thor Love And Thunder : Thor traverse une crise existentielle selon Taika Waititi

Le réalisateur Taika Waititi tease une crise existentielle pour Thor dans Thor Love And Thunder.

Alors que Doctor Strange 2 est actuellement en salles et occupe les esprits de tout le monde, un autre film Marvel arrivera cet été dans les salles. Thor Love and Thunder sera le prochaine film du MCU à sortir et le réalisateur s’est récemment exprimé sur son personnage principal à l’Associated Press.

Le nouveau film va trouver son personnage titulaire dans un endroit très différent de celui où il a été dans le passé, car le Dieu du Tonnerre se retrouve sans véritable place dans le monde et, selon Waititi, il va traverser une crise existentielle.

« C’est un petit groupe de héros génial, vraiment amusant et étrange, une nouvelle équipe pour Thor avec Korg, Valkyrie et The Mighty Thor. Et, à mon humble avis, nous avons probablement le meilleur méchant que Marvel n’ait jamais eu avec Christian Bale, » confie le réalisateur.

Il ajoute : « Thor essaie juste de comprendre son but, il essaie de comprendre exactement qui il est et pourquoi il est un héros ou s’il devrait être un héros. Je suppose que vous pourriez appeler cela une crise existentielle. »

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : AP / Crédit ©Marvel Studios