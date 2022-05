Doctor Strange 2 : Le scénariste commente la rumeur sur Tom Cruise

Le scénariste Michael Waldron commente la rumeur selon laquelle Tom Cruise allait apparaitre dans Doctor Strange 2.

Comme beaucoup e films Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été le sujet d’énormément de rumeurs. Au final, certaines se sont avérées et d’autres étaient complètement fausse. Dans cette articles ont ne dira pas qui se trouve dans le film, mais on peut dire qui ne s’y trouve pas : Tom Cruise.

En effet, l’une de ces rumeurs qui circulaient avant la sortie du film était que Tom Cruise ferait une apparition spéciale. Le matériel promotionnel taquinait déjà l’inclusion des Illuminati, ce qui laissait supposer qu’un variant d’Iron Man pourrait être introduit. Bien sûr, cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr. pourrait reprendre le rôle en tant que variant de son personnage, mais il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Cruise pourrait jouer le variant d’Iron Man dans le film.

Ce n’est pas ce qui s’est passé, Cruise n’est pas dans Doctor Strange 2. Le scénariste du film, Michael Waldron, a récemment révélé que les rumeurs étaient initialement des bêtises, mais en entendant parler de la possibilité, Waldron voulait finalement faire venir Cruise dans le film. Il en a parlé au président des studios Marvel Kevin Feige d’un potentiel caméo à un moment donné.

« Ouais, c’était totalement inventé, » confie Waldron. « Je veux dire, il n’y a pas de séquences coupées de Tom Cruise ! Mais j’adore Tom Cruise, et j’ai dit à Kevin [Feige] à un moment donné, je me suis dit : « Pourrions-nous avoir Iron Man de Tom Cruise ? » Je me souviens avoir lu à ce sujet dans Ain’t It Cool News à l’époque, que Tom Cruise allait être Iron Man. Pendant qu’on en parlait en ligne, je me suis dit : « Ouais, ce serait cool ! » »

Mais Cruise était bien trop occupé avec la franchise Mission Impossible et la vérité est que personne ne l’a contacté pour une apparition dans Doctor Strange 2 : « Je veux dire, il tournait Mission Impossible 7 et 8. Je ne crois pas que quelqu’un a réellement contacté Cruise. Je ne pense tout simplement pas que cela n’ait jamais été une option, en raison de la disponibilité. »

La rumeur de sa présence est allée très loin, des fausses images ont même été partagées en ligne.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement en salles.

Source : Rolling Stone / Crédit ©DR