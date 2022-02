Doctor Strange 2 : Tom Cruise est-il vraiment le “nouvel Iron Man” ? (photos et affiches)

De nouvelles photos de tournage Doctor Strange in the Multiverse of Madness montre Tom Cruise et de nouvelles affiches ont été dévoilées.

Parmi les plus grandes rumeurs qui circulent à propos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se trouve la présence supposée de Tom Cruise en tant que nouvel Iron Man, ou plus précisément, son variant. Il y a quelques semaines, des photos ont commencé à faire leur apparition sur les réseaux, on y voyait alors l’acteur en tenu de motion-capture.

Cette semaine, de nouvelles photos sont apparues et elle le montre sous fond vert mais honnêtement, elles n’ont pas l’air très authentique. Les images montrent Cruise – avec une barbichette – marchant devant un écran vert. Une autre photo le montre vêtu d’une sorte d’armure mécanique devant un écran vert.

Tom Cruise Doctor Strange Multiverse Of Madness filminin setinde görüldü! pic.twitter.com/6GzJ0LHSbv — Vizyon Flimleri (@VizyonFilimleri) February 6, 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait voir le personnage titulaire essayer de contenir les retombées de son sort qui a ouvert le multivers dans Spider-Man: No Way Home. Marvel ayant introduit le concept de multivers et de variants, on s’attend à ce que plusieurs acteurs jouent des variations de personnages populaires déjà vus à l’écran. On s’attend aussi à ce que Tom ait un caméo correspondant au thème.

Son casting présumé pourrait être un clin d’œil au fait qu’il était parmi les premiers acteurs considérés pour le rôle il y a près de 15 ans avant que Robert Downey Jr. ne soit finalement choisi pour Iron Man.

Pour le moment, aucune confirmation n’a été faite quand à la présence de Tom Cruise en variant de Tony Stark, il faudra être patient et attendre la sortie en mai prochain. En attendant, de nouvelles affiches sont à découvrir. Elles se concentrent sur les différents variants de Strange incarnés par Benedict Cumberbatch.

La suite met également en vedette Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlett Witch), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Baron Mordo), Xochitl Gomez (America Chavez) et Rachel McAdams (Christine Palmer).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 4 mai 2022.

Crédit ©Marvel/DR