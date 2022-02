Rebel Moon : Le film à la « Star Wars » de Zack Snyder fait le plein de stars (concept-arts)

Zack Snyder dévoile le casting de son prochain film Rebel Moon ainsi que les premiers concept-arts.

Zack Snyder fait le plein de stars pour son prochain film. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher et Doona Bae sont sur le point de rejoindre Rebel Moon de Snyder sur Netflix avec Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi et Sky Yang devraient également compléter le casting.

Snyder réalise le film et le co-écrit avec Shay Hatten et Kurt Johnstad, basé sur une histoire de Snyder et Johnstad. Deborah Snyder, Wesley Coller et Snyder produiront pour The Stone Quarry avec Eric Newman pour Grand Electric.

Comme cela a rapporté l’année dernière, Snyder a d’abord développé le projet en tant que pitch pour l’univers « Star Wars » qui a précédé l’acquisition de Lucasfilm par Disney en 2012; il a commencé à le transformer en une propriété originale tout en travaillant sur Army of the Dead de Netflix. L’objectif est de construire Rebel Moon en tant que franchise de la même manière que Army of the Dead qui a déjà été élargie par Snyder avec un film préquel et une série animée.

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour le film, mais en attendant, découvrez les concept-arts postés par Netflix et Snyder sur les réseaux sociaux.

simply mesmerized by the new concept art from Zack Snyder’s REBEL MOON, a new sci-fi adventure film coming to Netflix pic.twitter.com/wIHuKgZ7Ck — NetflixFilm (@NetflixFilm) February 9, 2022

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let’s go! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzW — Zack Snyder (@ZackSnyder) February 9, 2022

La production de Rebel Moon commencera cette année.

Source : Deadline et Variety /Crédit ©Netflix/AP/Mega