Le seigneur des anneaux : Galadriel pourrait présentée différemment dans la série !

Amazon a l’ambition d’offrir une toute nouvelle interprétation à l’une des figures préférées des fans de la trilogie : Galadriel.

La série Amazon, Le Seigneur des Anneaux s’annonce comme être l’un des évènements les plus attendus. Pour cause ? Son adaptation aux romans de Tolkien semble être très intéressante.

La plateforme n’envisage pas de saut dans le temps, mais bien une toute nouvelle aventure en Terre du Milieu. Pour le moment Amazon a diffusé très peu de détails sur la série Le Seigneur des Anneaux. On ne sait pas vraiment quels seront les personnages que les fans vont pouvoir retrouver ou si de nouveaux visages feront surface.

Ce qu’on sait depuis le synopsis officiel, c’est que la série se passera durant le second âge de la Terre du Milieu, celui qui a permis aux homme d’être plus en nombres dans les territoires de ce monde que nous connaissons tous. Il s’intéressera aussi à Numenor, et surement les ancêtres d’Aragorn, et descendants d’Isildur.

D’après certaines sources, une figure centrale aux films va être renforcée dans la série pour en devenir le socle. Il s’agit de Galadriel, qui sera interprétée dans la série par l’actrice Morfydd Clark. Cette jeune version et nouvelle interprétation pour le personnage elfique mythique, joué dans les trilogies Seigneur des Anneaux et le Hobbit par Cate Blanchett, devrait être au centre d’une intrigue très vaste.

Une surprise qui va surement enjouer et décevoir plus d’un, bien que la communauté du Seigneur des Anneaux se soit déjà préparée à de nombreux changements pour ses personnages.

Pour le moment, on ne sait toujours pas quelle période du second âge, malgré les quelques bribes du synopsis officiel, et quelle histoire exactement la série Le Seigneur des Anneaux va-t-elle retracer. Les fans émettent l’hypothèse que la série racontera en partie les prémices de l’histoire des anneaux de pouvoir.

Si c’est le cas, cela signifierait que la série nous ramènerait à la période pendant laquelle Sauron se faisait passer pour Annatar, le Seigneur des cadeaux. Un malfaiteur trompant les Elfes en forgeant les anneaux.

Galandriel : la force féminine ?

Si le scénario se base à cette période, Galadriel aurait alors un rôle primordial. Elle était l’un des rares Elfes à se méfier d’Annatar sans jamais se laisser séduire par toutes ses ruses. Elle a pu ainsi lui faire face lorsqu’il a révélé être un Sauron et l’empêcher de posséder les trois anneaux de pouvoir donnés aux Elfes.

En plus d’avoir sauvé les trois anneaux, elle s’est fait attribuer un anneau la protégeant : la célèbre Nenya, cachée de Sauron pendant sa guerre contre les Elfes. Galandriel a agi comme une véritable battante, utilisant ses pouvoirs seulement au moment où Sauron ait été vaincu par Isildur afin de protéger son royaume du mal.

Dans cette nouvelle adaptation, et si la série Le Seigneur des Annaux d’Amazon retrace l’histoire des Anneaux de Pouvoir, au delà de celle des hommes, la présence de Galandriel est plus qu’essentielle. Son combat contre Sauron, fait d’elle l’un des Elfes les plus emblématiques et serait un véritable cadeau pour les fans de la voir avec une plus grande considération au cœur de la série, même sous de nouveaux traits que ceux de Cate Blanchett, à laquelle beaucoups de spectateurs sont attachés.

À travers les livres, Galandriel est vue par ses fans comme l’un des êtres les plus sages de la Terre du Milieu. La série d’Amazon risque de renforcer cette image pour le grand bonheur de la fandom. Namarië.

Crédit photos ©New Line/Source : Onering.net