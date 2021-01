Seigneur des Anneaux : La série a enfin un synopsis qui en dit -un peu- plus sur l’intrigue !

La série d’Amazon le Seigneur des Anneaux dévoile enfin une partie de son intrigue, avec un synopsis officiel.

On l’attendait depuis longtemps, et le voici enfin. Après un post énigmatique et de nombreuses rumeurs autour de la série le Seigneur des Anneaux, méga-production des studios Prime Video au budget faramineux, voici un synopsis qui confirme où et quand se déroulera la série dans l’univers de Tolkien.

Si cette dernière s’appelle bien le Seigneur des Anneaux elle se déroulera bien avant l’intrigue légendaire, d’après cette description publiée sur le site de fans et spécialiste de l’univers de Tolkien : Onering.net. Une description qui se concentre sur les peuples de la Terre du Milieu lors de son Second-âge, avec notamment l’Age-dor du peuple de Numenor. Jugez plutôt.

« La future série d’Amazon Studios transposera pour la toute première fois à l’écran Les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont connu la gloire quand d’autres la ruine, où des héros hors du commun subiront des tests, où l’espoir ne tient qu’à un fil et où le plus grand méchant qui a pu naitre de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

A une époque de paix relative, la série commence avec un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire et à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après leur fins. »

Depuis l’annonce de son casting devant et derrière la caméra, les spéculations autour de la série vont bon train. On imaginait la jeunesse d’Aragorn par exemple, avant de comprendre que la série ne se limiterait pas à l’histoire de la trilogie du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, lorsque qu’Amazon Studios se sont rapproché du Tolkien Estate.

Il est désormais clair que la série va se concentrer sur la Dynastie des Numenor, les ancêtres d’Isildur et Aragorn, un peuple légendaire doté d’une longévité hors norme pour des humains. On ne sait pas par contre si cette épopée sera une adaptation libre des écrits de Tolkien, que ce soit ses romans consacrés à divers récits sur la Terre du Milieu, comme Les Histoires de la Terre du Milieu, ou Les contes inachevés qui racontent la chute du Royaume de Numenor, ou uniquement les annexes de la célèbre trilogie de Tolkien. Plusieurs personnages que nous connaissons de la trilogie seront bien sûr de retour, comme plusieurs annonces de casting l’ont confirmé, d’Elrond à Galadriel par exemple.

D’après ce que l’on sait sur la série et son état, actuellement en tournage en Nouvelle Zélande, qui englobera deux saison de cette dernière, elle durera au moins 5 saisons, avec au minimum 8 à 10 épisodes. 5 saisons pour une série qui se veut comme une grande sœur – ou rivale c’est comme veut – à Game of Thrones. D’ailleurs certains vétérans de cette dernière on rejoint le mastodonte d’Amazon, preuve qu’on tient peut-être un autre bijou de fantasy, adapté du matériel du grand maître du genre.

Pour le moment on ne sait pas quand sera diffusée le Seigneur des Anneaux la série, puisque seul le pilote a été complétement tourné et serait actuellement en post-production. La situation sanitaire mondiale ayant chamboulé tous les plannings de tournage, il faudra attendre avant d’avoir une date de diffusion surement pour 2021 ou 2022, puisque rien n’est certain.

Crédit photos ©New Line/Source : Onering.net