Ant-Man 3 : Jonathan Majors répond à la comparaison entre Kang et Thanos

Pour Jonathan Majors, Kang est un vilain différent de Thanos. Un vilain qu’il n’imaginait pas interpréter, qu’on retrouvera dans Anti-Man 3 après avoir aperçu un de ses variants dans Loki.

A l’occasion d’une interview avec le site Cinepop, Jonathan Majors, interprète de Celui qui reste dans Loki, mais aussi du variant Kang que nous verrons prochainement dans Ant-Man 3 Quantumania, est revenu sur le célèbre antagoniste des comics Marvel, mais aussi sur la comparaison que certain pourraient faire avec l’autre antagoniste légendaire du MCU : Thanos, notamment vis-à-vis de l’échelle de menace que les deux méchants ont dans ces univers.

« C’est difficile à dire » a déclaré l’acteur « Thanos était un vilain incroyable, notamment grâce au superbe travail de Josh Brolin. Je comprends qu’on souhaite comparer les deux, mais on parle de deux mondes différents ».

En effet, ce dernier a bien insisté sur l’idée que les Kangs qu’il interprète sont déjà eux même différents, et deux vilains qui n’ont pas les même interets que Thanos. Pour rappel, même si Thanos cherchais les pouvoir, son objectif premier n’était pas de dominer le monde, mais bien de rétablir un équilibre dans l’univers qui selon lui était beaucoup trop peuplé.

Pour MaJor, jouer Kang est assez « étrange » notamment dans le MCU tel qu’il est aujourd’hui « Le MCU est un phénomène culturel aujourd’hui, et je n’aurait jamais imaginé pouvoir en faire partie, moi venant d’une petite ferme dans le Texas. » Il ajoute : « déjà d’en faire partie, mais alors, de jouer le « grand méchant » ! C’est honorant et très excitant”.

Jonathan Majors sera un visage qui ne risque pas de disparaitre du MCU aussi vite que d’autres, puisque Kang est un personnage multiple qui a alimenté diverses intrigue des Comics Marvel. Si l’on sait qu’au delà de Ant-Man 3, on reverra ce dernier dans Avengers: The Kang Dynasty, il se pourrait bien qu’il reviennent dans d’autres itérations du MCU des phases 5 et 6.

Au-delà de découvrir Kang dans Ant-Man 3 Quantumania Le film verra le couple de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) reprendre leurs rôles d’Ant-Man et de la Guêpe. Ils sont rejoints par Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, qui reviennent en tant que parents de Hope, Hank Pym et Janet van Dyne. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que Cassie Lang, la fille de Scott qui a désormais 18 ans, tandis que Jonathan Majors revient dans le MCU en tant que Kang le Conquérant. Bill Murray est également présent dans le film comme le montre la bande-annonce.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et La Guêpe Quantumania sort le 15 février en France. La Bande Annonce est à voir en cliquant sur ce lien.

crédit photos : ©Marvel/Disney