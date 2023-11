Grève Acteurs : Un accord enfin trouvé, les productions reprennent

Après 118 jours de grève, les acteurs de SAG-AFTRA trouvent enfin un accord. Les productions de films et de séries sont sur le point de reprendre.

C’est fini ! Après 118 jours de grève les acteurs pourront enfin déposer leurs pancartes et reprendre leurs scénarios. Mercredi, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), le syndicat qui représente les artistes du cinéma et de la télévision US, a annoncé avoir conclu un accord de principe avec l’Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP).

« Nous sommes ravis et fiers de vous annoncer qu’aujourd’hui votre comité de négociation TV/Cinéma a voté à l’unanimité pour approuver un accord de principe avec l’AMPTP », a déclaré la SAG-AFTRA dans un communiqué. « À 00h01 (heure du Pacifique) le 9 novembre, notre grève est officiellement suspendue et tous les lieux de piquetage sont fermés. Nous vous contacterons dans les prochains jours pour vous informer des rassemblements de célébration à travers le pays. »

Les acteurs étaient en grève depuis le 14 juillet dernier, après que le conseil d’administration national de la guilde a voté à l’unanimité le déclenchement de l’arrêt de travail. Après l’expiration de leur contrat le 30 juin et une période de prolongation de 12 jours, le syndicat et l’AMPTP n’ont pas réussi à s’entendre, envoyant les comédiens sur les lignes de piquetage pendant 118 jours. La dernière grève de cette nature remonte à 1980 et a duré trois mois.

SAG-AFTRA a rejoint la Writers’ Guild of America sur les piquets de grève, la WGA étant en grève depuis mai. Il s’agissait de la première grève simultanée entre les guildes depuis 1960, une grève qui a essentiellement créé l’idée des résidus.

La WGA est parvenue à un accord de principe sur son contrat le 24 septembre après une grève de 146 jours, la deuxième plus longue de l’histoire de la WGA. Parce qu’il y avait un certain chevauchement dans les préoccupations des deux guildes, l’accord avec la WGA a pu stimuler les négociations et la conclusion d’un contrat du côté de la SAG en créant plusieurs précédents.

Les productions reprennent

Avec les deux grèves terminées, les tournages vont enfin pouvoir reprendre. Selon Deadline, si pas mal de productions ne reprendront pas avant janvier à cause des congés de fin d’année qui arrivent bientôt, plusieurs films vont retourner sous les caméras dans les jours qui viennent.

Cela concerne notamment les films Deadpool 3 de Marvel/Disney qui est déjà complété à moitié ; Gladiator 2 de Paramount qui se tourne en Europe, Beetlejuice 2 de Tim Burton chez Warner Bros dont il ne reste que deux jours, Juror n°2 de Clint Eastwood à qui il reste une douzaine de jour et Venom 3 de Sony dont la sortie est fixée au 8 novembre 2024.

Coté télévision, les séries reprennent aussi le chemin des studios après 6 mois de pause. Toujours selon Deadline, les séries scriptées vont immédiatement entrer en préparation pour reprendre le plus rapidement alors que plusieurs des salles de scénaristes sont rouvertes depuis le mois dernier. Quelques minutes seulement après l’annonce de la fin de la grève, les acteurs et les équipes ont commencé à recevoir des notifications de dates de début provisoires fin novembre et début décembre.

Une série de retour a besoin de 3 à 6 semaines pour la préparation et la pré-production. Ainsi, avec les vacances de Thanksgiving qui approchent, le tournage des premières séries de grandes chaines US pourrait commencer fin novembre ou début décembre. La première date, déjà revendiquée par les séries Wolf Entertainment (Les séries de la marque Chicago, le trio FBI et la franchise Law & Order), serait le 27 novembre, juste après le week-end de Thanksgiving. Cela permettrait aux séries établies de produire 13 épisodes, qui s’inscriraient dans la saison de diffusion.

Les premières salles de scénaristes ont rouvert le 2 octobre. Apparemment, pour les productions les plus bien huilées, comme les séries de Wolf Entertainment, le tournage pourrait commencer dès cinq semaines après le début de l’écriture. Cela signifie que la première série diffusée disposait de suffisamment de matériel pour commencer la production de ses nouvelles saisons dès cette semaine si la grève avait pris fin il y a plusieurs semaines pour permettre la pré-production.

Certaines des séries qui devraient revenir en production en premier incluent Grey’s Anatomy (ABC) et Criminal Minds: Evolution (coproduction avec CBS Studios pour Paramount+), 9-1-1 de 20th Television (maintenant sur ABC) et Tracker pour CBS. , Night Court de Warner Bros. TV pour NBC, NCIS et Ghosts de CBS Studios pour CBS, ainsi que les séries télévisées Wolf Entertainment/Universal TV.

Les choses vont donc progressivement revenir à la normale et il est possible que quelques séries reprennent leur diffusion un peu avant les fêtes. Pour le reste, on s’attend à une reprise en janvier/février. Mais ne vous attendez pas à de longues saisons, les séries de Networks ne devraient pas produire plus de 13 épisodes cette année.

Source : Deadline et EW / Crédit ©Disney/Marvel