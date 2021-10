Ant-Man 3 : Evangeline Lilly fait l’éloge du script et dit avoir adoré WandaVision et Loki

Evangeline Lilly fait l’éloge du script Ant-Man 3 et explique pourquoi elle a aimé WandaVision et Loki.

Evangeline Lilly est actuellement en promo pour le film South of Heaven mais évidemment, les questions se tournent rapidement sur le MCU et le prochain film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Récemment interrogée par Collider, Lilly a parlé du film en faisant attention de ne rien révéler de l’intrique.

Elle a fait l’éloge du scénario de Jeff Loveness : « Je pense qu’il est phénoménal. Je pense qu’il est l’un des meilleurs scénaristes que nous n’ayons jamais eu. Je pense qu’il a une maîtrise incroyable de la voix. Donc, sur la page, je pouvais entendre tous les personnages, et je savais qu’il avait vraiment exploité la personnalité unique de chaque personne. Je pense que ça va être vraiment spécial. Je pense qu’il a la possibilité d’être le meilleur que nous ayons fait jusqu’à présent. »

De plus, même si elle a révélé qu’elle n’avait pas été en mesure de suivre tout ce que Marvel avait sorti, y compris son épisode de What If…?, elle a parlé de son amour pour WandaVision et Loki.

A propos de WandaVision, Lilly a déclaré : « Je pense que WandaVision était phénoménal, et je pense que c’était probablement la meilleure représentation d’un personnage féminin [chez Marvel]. C’était tellement incroyable de la voir être si compliquée et si imparfaite et pourtant si rachetable et si aimable, la façon dont nous avons traditionnellement traité nos personnages masculins. Je pense que c’était une histoire de protagoniste féminine épique. »

Avec Loki, ce qu’elle ne pouvait pas croire, c’était que Marvel avait introduit la théorie du chaos. « La geek scientifique en moi aime cet élément de leur intelligence et de la façon dont ils abordent des sujets si énormes que la plupart des films pop-corn ne vont pas aborder. Ils ont abordé la théorie du chaos. C’est vraiment courageux et vraiment audacieux et vraiment cool. »

Le troisième film de la saga Ant-Man verra les retours de Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang (alias Ant-Man) et Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne (alias la Guêpe) pour une autre nouvelle aventure.

Dans le reste du casting, on trouve aussi Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott. Notez aussi que Jonathan Majors, qui a fait ses débuts du MCU dans Loki, sera présent dans le rôle de Kang le Conquérant.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira le 15 février 2023.

Source : Collider / Crédit ©Marvel