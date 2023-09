Marvel : Non, Elizabeth Olsen n’a pas été renvoyée du MCU

Des spéculations sur le statut d’Elizabeth Olsen dans l’univers de Marvel circulent, mais l’actrice n’aurait pas été renvoyée du MCU.

Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, est actuellement morte dans le MCU, mais l’actrice Elizabeth Olsen pourrait très bien encore revenir dans l’univers cinématographique Marvel. Wanda Maximoff semble mourir après avoir été écrasée par le mont Wundagore dans Doctor Strange in the Multiverse of Madneds. Cela, combiné à quelques autres décisions récentes de Disney/Marvel, a amené certains à croire que les studios avaient coupé les liens avec l’actrice acclamée. Cependant, ces rumeurs sont fausses.

Pour le moment, il semble en effet qu’Elizabeth Olsen et la Sorcière Écarlate fassent une pause dans le MCU, ce qui est logique à la fois sur le plan narratif et dans le sens où Olsen veut avoir du temps pour profiter d’autres rôles. Cependant, l’absence d’une saison 2 de WandaVision ou de toute apparition pré-annoncée de Scarlet Witch ne devrait pas être une source d’inquiétude. Wanda reviendra presque certainement dans le MCU, très probablement pour un arc de rédemption visant à aider ses camarades héros dans Avengers : The Kang Dynasty et Secret Wars.

Le mot « virée » est apparu dans une interview de Variety, bien que l’idée qu’elle était en mauvais termes avec Marvel soit tout simplement fausse. Exprimant son plaisir de prendre une pause avec le personnage, elle a expliqué : « Si quelqu’un me disait que je suis virée des films Marvel, je serai fière de ce que nous avons fait. » En termes simples, Olsen est satisfaite de ce qu’elle a accompli avec Wanda Maximoff. Elle ne dit certainement pas qu’elle en a fini avec le personnage, mais plutôt que si son mandat prenait fin maintenant pour une raison quelconque, elle serait toujours fière de ce qu’elle a déjà apporté à la franchise.

WandaVision a toujours été conçue pour être une série limitée et en nommant le coffret de la série « La série complète », Marvel a de nouveau confirmé qu’il n’y aurait pas de saison 2. Cependant, cette nouvelle, bien que récemment rendue officielle pour la première fois, ne devrait pas être une surprise et n’indique certainement pas un changement soudain dans les plans pour Scarlet Witch.

Elizabeth Olsen a déjà confirmé son point de vue sur la série en 2021. Interrogée sur une potentielle saison 2 de WandaVision dans une interview avec Variety, Olsen a répondu : « Non. Non. C’est définitivement une série limitée. » Elle a laissé la porte légèrement entrouverte en ajoutant : « Je ne sais pas. Je veux dire, avec Marvel, on ne peut jamais dire non… »

Mais si WandaVision n’a pas de saison 2, elle a une série spin-off, Agatha Darkhold Diaries, qui mettra en scène la sorcière incarnée par Kathryn Hahn. Qui sait, il se pourrait bien que Wanda apparaisse en flashback et que la série prépare la prochaine apparition d’Olsen dans le MCU.

Des rumeurs ont commencé à circuler sur l’avenir de Wanda dans le MCU, peut-être pour le pire lorsque Marvel a mis à jour la couverture de son livre sur la chronologie officielle, Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. La couverture présente six images de personnages du MCU et comprenait à l’origine une photo de Scarlet Witch lançant une explosion de magie rouge. Alors que le reste de la couverture est restée la même, les images de la couverture du livre sur les boutiques en ligne ont été récemment mises à jour pour montrer que Wanda a été remplacée par Loki et Sylvie.

Si cela est décevant pour les fans de Wanda Maximoff, il y a probablement une raison moins inquiétante à ce changement. Bien que la couverture présente deux personnages qui ne sont plus vivants dans le MCU – Iron Man et Thanos – le reste de l’image est constitué de personnages actuellement actifs. Le passage de Scarlet Witch à Loki et Sylvie est probablement dû au désir de promouvoir des personnages qui seront plus immédiatement pertinents pour la franchise. C’est également une décision marketing intelligente, puisque la saison 2 de Loki débutera le 6 octobre, quelques semaines avant la sortie du livre chronologique le 24 octobre.

Wanda est un personnage ben trop important dans le MCU pour disparaitre de la sorte.On attend de voir comment elle revendra, si c’est bien le cas.

Source : SR / Crédit ©Marvel Studios