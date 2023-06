Marvel : Elizabeth Olsen est prête à dire au revoir à Scarlett Witch / Wanda

Après 10 ans à jouer Wanda Maximoff, l’actrice de Marvel est fière de ce qu’elle a fait et est prête pour dire au revoir.

La star de WandaVision, Elizabeth Olsen, se dit « fière » de son travail en tant que Scarlett Witch dans le MCU, mais n’a pas l’intention de reprendre le rôle de si tôt.

L’actrice a été très honnête concernant Marvel lors d’une conversation dans Actors on Actors de Variety avec Meghann Fahy. Lorsque la star de The White Lotus a demandé à Olsen si ça lui manquait de jouer Wanda, l’actrice a donné un non définitif.

« Non, ça ne me manque pas », a déclaré Olsen. « Je pense que cela fait presque 10 ans que je la joue. Et j’ai adoré. Et je pense que la raison pour laquelle je n’appelle pas [le président de Marvel Studios] Kevin Feige tous les jours avec des idées, c’est parce que je suis vraiment fière de ce que nous ont pu faire. »

Olsen, qui a joué Wanda dans six films du Marvel Cinematic Universe, a ajouté qu’elle était particulièrement satisfaite de l’endroit où elle avait emmené le personnage dans sa série dérivée de Disney +.

« Je pense que WandaVision était une opportunité vraiment surprenante », a déclaré Olsen. « Si quelqu’un me disait que je suis virée des films Marvel, je serais fière de ce que nous avons fait. Et j’essaie vraiment de comprendre comment faire d’autres films et d’autres jouer personnages pour que cela devienne moins à propos de Marvel. »

Olsen s’est récemment éloignée du monde des super-héros avec la mini-série Love & Death (basée sur une histoire vraie) dans laquelle elle incarne Candy Montgomery, une femme au foyer devenue tueuse. Sa dernière apparition en Wanda remonte à Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pour le moment, il n’y a pas de retour de Scarlett Witch prévue à l’écran, mais l’univers de WandaVision continue avec la série à venir Agatha Coven of Chaos qui arrivera bientôt sur Disney+.

