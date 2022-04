The Flash : Ezra Miller arrêté à Hawaï pour la seconde fois

Pour la seconde fois ce mois-ci, Ezra Miller, la star de The Flash, se fait arrêter par la police à Hawaï. Warner Bros vont-ils réagir ?

Ezra Miller n’arrive décidément pas à rester en dehors des problèmes à Hawaï. L’interprète de The Flash sur grand écran s’est une nouvelle fait arrêter mardi matin selon un communiqué du département de police d’Hawaï.

Miller a été placé en garde à vue sur l’île vers 1h30, heure locale, à la suite d’une altercation lors d’un rassemblement dans une résidence privée à Pāhoa. Le rapport de police note que Miller, 29 ans, « est devenu furieux après avoir été invité à partir et aurait jeté une chaise, frappant une femme de 26 ans sur le front, entraînant une coupure d’environ deux centimètre et demi ». La victime a refusé les soins pour sa blessure.

Miller a été arrêté lors d’un contrôle routier peu de temps après, mais a été relâché dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Cela reste une enquête active et ses représentants n’ont pas donné de commentaires sur les événements.

Il s’agit du deuxième ennui judiciaire de la star à Hawaï en moins d’un mois. Miller a été arrêté et accusé de conduite désordonnée fin mars à la suite d’un incident dans un bar karaoké de Hilo. Et ce serait l’une des nombreuses plaintes portées contre Miller depuis début mars.

Ces ennuis judiciaires sont clairement un cauchemar pour les studios Warner Bros qui doivent gérer leur star turbulente. Une réunion d’urgence à son sujet aurait même eu lieu pour décider de son sort au sein des studios. Vont-ils prendre la décision de se séparer de Miller pour le reste des aventures de The Flash sur grand écran ? The Flash est l’un des films DC les plus attendu et Miller a une place cruciale dans le DCEU. Miller est aussi dans Les Animaux Fantastiques, une autre franchise majeure de Warner Bros.

Il y a quelques semaines, après le premier incident à Hawaï, des fans de DC ont appelé à remplacer Miller avec son pendant du petit écran, Grant Gustin. Après des années dans l’enfer du développement, le film The Flash est enfin tourner et il sortira l’année prochaine avec Miller en tête d’affiche. Mais quid de la suite ? Le comportement de Millier ne va pas aider le film et la star pourrait bien perdre ce rôle majeur.

Pour le moment, Warner Bros n’a pas fait de communiqué sur cette affaire.

