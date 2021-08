Avatar 5 : Le scénario du dernier film de la franchise a fait pleurer Stephen Lang

L’acteur Stephen Lang qui joue le méchant de la franchise Avatar dit avoir été ému aux larmes en lisant le scénario du chapitre final.

Avatar 2 n‘est pas encore sorti mais il est déjà question d’Avatar 5. James Cameron a en effet travaillé sur 4 suites pour son film sorti en 2009 et Stephen Lang qui joue le méchant de la franchise, s’est confié à ce sujet. Lang sera bien de retour dans les suites de la saga Avatar, même si son personnage est censé être mort dans le premier film.

En effet, le Colonel Miles Quaritch n’a pas dit son dernier mot et il devrait être présent dans les quatre suites d’Avatar et dans une récente interview avec Collider (à l’occasion de la sortie de Don’t Breathe 2), le sujet de l’histoire épique de Pandora a été abordé.

Alors que Stephen Lang reste muet sur l’intrigue elle-même, il était heureux de parler de son sentiment à propos du nouveau film et il semble que cela ait eu un impact profond sur lui.

« Quand j’ai fini le dernier script, j’ai pleuré. Je pensais juste que c’était si beau. Oui, le script final parce qu’il raconte une grande, grande histoire, une histoire originale, une très belle histoire, et j’étais juste incroyablement ému. J’espère et j’ai confiance que le public le sera aussi, car l’une des choses qu’il fait vraiment, vraiment bien, c’est qu’il le fait passer de la page à l’écran d’une manière qui est très littérale. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous le voyez vraiment. Ce que vous lisez est ce que vous obtenez de lui, je pense, et plus encore. »

Écrit et réalisé par James Cameron, au casting d’Avatar on trouve Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Michelle Yeoh et David Thewlis.

Avatar 2 sera en salles le 16 décembre 2022 puis Avatar 3 sortira ensuite le 20 décembre 2024. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, ils sont respectivement prévus pour le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.

Source : Coming Soon / Crédit ©Fox/Disney