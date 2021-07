American Horror Stories : Enfin un trailer terrifiant pour la série spin-off !

Premier trailer pour l’anthologie American Horror Stories, spin-off de la série d’horreur American Horror Story.

Il est enfin là ! Alors qu’hier on découvrait le casting de la série, un premier trailer pour American Horror Stories a été dévoilé par la chaine FX et la plateforme Hulu, diffuseurs de la série aux Etats-Unis. Comme annoncé précédemment, cette anthologie ramènera les fans de la série principale dans la maison de l’horreur de la saison 1.

Dans ce premier aperçu, on voit un nouveau groupe d’âmes malchanceuses affronter la maison profondément démente et remplie d’esprits, avec l’Homme en latex familier apparaissant une fois de plus pour torturer les occupants. On a également droit à un Père Noël meurtrier terrifiant joué par Danny Trejo, le retour de l’homme à la tête de cochon mais aussi des démons, des monstres et une séance de spiritisme qui clairement va mal tourner.

La bande-annonce donne aux téléspectateurs un avant-goût de toutes les histoires horrifiques à venir dans cette série qui offrira des histoires différentes à chaque épisode.

Matt Bomer, Billie Lourd, Naomi Grossman et John Carroll Lynch, vus dans la série mère, seront de retour pour American Horror Stories. La distribution comprend également Aaron Tveit, Paris Jackson, Madison Bailey, Virginia Gardner, Belissa Escobedo, Rhenzy Feliz, Gavin Creel, Kaia Gerber, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Kyle Red Silverstein, Amy Grabow. Dyllon Burnside, Nico Greetham, Charles Melton et Kevin McHale.

Notez qu’après l’annonce des acteurs et actrices, Ryan Murphy a révélé sur Twitter que le casting nommés jusqu’à présent « n’en est même pas la moitié ». Il reste encore plein d’autres surprises en réserve.

American Horror Stories fera ses débuts le 15 juillet sur FX.

American Horror Stories – Trailer

Source : TVLine / Crédit ©FX