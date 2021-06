Superman & Lois saison 1 : Grosse révélation sur Morgan Edge (Spoilers)

L’épisode 8 de Superman & Lois fait une grande révélation sur Morgan Edge. SPOILERS.

Superman & Lois continue de faire des surprises et la dernière en date concerne Morgan Edge. Alors qu’au début de la saison, on pensait que c’était un méchant secondaire, il est de plus en plus clair que c’est lui le méchant à abattre. « Captain Luthor » n’était que de la poudre aux yeux, pour détourner l’attention.

Les dernières semaines nous ont enfin éclairé sur ce que prépare Morgan Edge, en particulier son obsession pour Smallville. Nous savons qu’il soumet les gens à un processus qui leur donne des pouvoirs kryptoniens, et apparemment il leur donne aussi les personnalités qui vont avec. C’est inquiétant, compte tenu des avertissements de John Henry Irons sur la façon dont Superman pourrait être influencé pour être fidèle à ses compatriotes Kryptoniens plutôt qu’à sa planète adoptive.

X-Kryptonite

Lorsque la fusée de Kal-El a atterri sur Terre, elle a été suivie de pluies de météores alors que les débris de l’explosion de Krypton ont atterri partout dans le monde. Il se trouve que Smallville a la plus forte concentration de X-Kryptonite au monde, ce qui signifie que les habitants de la ville sont exposés à de faibles niveaux de rayonnement XK depuis des décennies, ce qui les rend plus réceptifs aux effets des dosages directs du « processus » auquel Edge les soumet.

Comme dit plus haut, Edge leur donne non seulement des pouvoirs mais aussi les âmes de Krytonniens. Kule le mari de Lana, est parmi les habitants qui ont changé. On apprend aussi que Leslie Larr est en réalité une ancienne habitante de Smallville qui s’appelait Irma Sayers. Leslie est l’adaptation de Lesla Larr, un personnage lié à Supergirl dans les comics mais il semble que Superman & Lois la modifier.

Nouvelle Krypton

Edge veut change le monde et clairement, il veut transformer la Terre en nouvelle Krypton. Une fois qu’il aura assez de Kryptoniens, il risque de se passer ce qu’il s’est passé dans le monde de John Henry. Et évidemment, Edge n’est pas humain puisqu’il dans une confrontation avec Superman, il lâche une bombe.

Edge dit à Superman qu’il est son frère. Alors Edge lui-même est-il réellement un Kryptonien, qui a gardé ses pouvoirs secrets sur Terre pendant tout ce temps ? Ou est-il, comme ses « sujets » un corps humain abritant un esprit kryptonien ? Est-il littéralement son frère ou est-ce une métaphore ? On notera que l’écusson sur la poitrine d’Edge n’est pas un écusson « House of El », il est donc probable qu’il n’implique pas qu’il a un lien de sang, mais la vérité devrait éclater assez tôt.

Superman & Lois, c’est le mardi sur CW.

