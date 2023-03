The Flash saison 9 : Confrontation ultime contre Red Death (spoilers et promo)

L’arc Red Death se termine dans The Flash et permet de dire au revoir à Batwoman/Ryan Wilder. Spoilers et promo de l’épisode 6.

Alors que la dernière saison de The Flash se dirige vers sa fin, les enjeux ne cessent d’augmenter. L’épisode The Mask of the Red Death, pt. 2 voit non seulement Barry et Team Flash traduire enfin en justice la méchante Red Death, mais révèle également qu’Iris est enceinte, voit Chester et Allegra admettre enfin qu’ils sont fous l’un de l’autre et révèle que Khione a des capacités de guérison qui sauvent un Mark Blaine gravement blessé.

Cet épisode qui a vu la fin de Red Death a été l’occasion de revoir la vraie Batwoman qui a fait un retour surprise et a permis à Javicia Leslie de faire ses adieux à son personnage, une chose qu’elle n’avait pas eu le temps de faire dans sa série qui a été annulée sans préavis. Batwoman a débarqué durant la bataille et a aidé Team Flash a arrêté Red Death qui est désormais enfermée à ARGUS.

Pour entrer un peu plus dans les détails, l’essentiel de l’épisode tournait autour du sosie de Ryan Wilder et de son plan de secours diabolique, puisque le tapis roulant cosmique a été détruit. Elle décide de rendre justice sur cette Terre en plaçant des avatars d’elle-même créés psychiquement partout dans le monde.

Pour réussir cette astuce, elle révèle qu’elle a demandé à Grodd, le gorille télépathique hyper-intelligent, de s’allier avec elle et de surcharger ses pouvoirs. Pour info, la Crise a déplacé et séparé Grodd et ses semblables, il était donc heureux de trahir Flash mais Barry a localisé Grodd et l’a convaincu d’être à nouveau un héros, pour aider à sauver le monde. Grodd a accepté et il a aussi aidé Barry à retrouver sa vitesse en lui donnant une supercharge grâce à la vitesse de Barry qui était encore en lui depuis la derrière fois qu’ils se sont croisés. Cela a permis à Barry de confronter Red Death mais cette dernière dominait la bataille. C’est alors que Batwoman est arrivée offrant une bataille entre « Good Ryan » et « Bad Ryan »

Au sujet de ce retour de Batwoman, Javicia Leslie a confié à TVLine que ce fut un expérience « très cathartique aussi. Ça faisait du bien de revenir [en tant que Batwoman] au moins une fois de plus. »

Avant de dire adieu à Team Flash à STAR Labs, Ryan a invité Iris à se retrouver pour des mimosas, avec elle, Alex, Kara et Nia – trois personnages de la série sœur Supergirl. Apparemment, elle s’est liée d’amitié avec elles, ce qui fait chaud au cœur. Cependant, on notera l’absence du nom Sophie, ce qui pourrait être interprété comme si le couple était séparé, mais Leslie rassure les fans en disant : « Cela ne veut rien dire », expliquant : « C’était un groupe de super-héros que je lui demandais de rencontrer. »

A la fin de l’épisode, la famille s’est réunie pour dire au revoir à Joe (Jesse L. Martin s’en est allé pour sa nouvelle série) qui quitte la ville avec Jenna alors que Cecile reste à Central City pour aider la Team qui a encore besoin d’elle et de ses capacités. Elle leur rendra tout de même visite tous les week-ends.

Durant la fête, alors qu’Iris se sent un peu mal, Khione, qui est très observatrice (apparemment c’est son pouvoir), dit qu’Iris est enceinte. Sans vraiment vérifier l’information, Iris et Barry célèbre la nouvelle avec leurs proches. C’est in moment que les fans de The Flash attendent depuis longtemps et il est enfin là.

La semaine prochaine, alors que Barry et Iris se préparent pour leur nouvelle vie, la chance tourne pour les habitants de Central City. Cécile prend en charge une affaire avec l’aide d’Allegra impliquant une série d’événements malheureux – et très inattendus. Pendant ce temps, Chester et l’équipe travaillent avec Khione pour découvrir ses capacités.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo 9×06 – The Good, The Bad, and The Lucky