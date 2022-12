Les chaines Universal+ accessiblent avec Bouygues Telecom

Lancement de la plateforme de streaming Universal+ avec Bouygues Telecom, dès aujourd’hui.

Les plateformes de streaming continuent de se multiplier à une vitesse folle. Alors que Paramount+ est arrivé la semaine dernière en France, le mois dernier, Universal+ est arrivé sans trop de bruit sur les box SFR. Aujourd’hui, NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consumer annonce la distribution des chaînes Universal+ : 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks chez Bouygues Telecom dès aujourd’hui et le contenu à la demande, disponible au début du printemps 2023.

Universal+, nouvelle offre de divertissement hybride, linéaire et non-linéaire, offre l’accès aux chaînes 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks et permet d’accéder à un vaste choix de contenus à la demande – en un seul endroit, facile d’accès.

Du thriller à la science-fiction en passant par les séries de télé-réalité, Universal+ offre la possibilité de profiter d’un large éventail de contenus issus des chaînes 13ÈME RUE, SYFY, E! et de la nouvelle chaîne DreamWorks, dédiée aux enfants et à toute la famille.

Les clients de Bouygues Telecom pourront accéder au replay Universal+ dès son lancement courant 2023, avec notamment :

• De nouvelles séries et saisons exclusives : Station Eleven, The Real Housewives of Dubai, Resident Alien saison 2, Chicago Fire saison 10

• Les séries originales 13ÈME RUE : Cuisine Interne, Marion, J’ai Tué mon Mari, Trauma

• Les intégrales de séries à succès : L’Incroyable Famille Kardashian, Coroner, Chirurgie à Tout Prix, The Outpost, Departure, Wellington Paranormal…

• Les séries DreamWorks primées aux Emmy® Awards : Roi Julian ! L’Élu des Lémurs, Les Aventures du Chat Potté, Croods : Les Origines…

Et les nouveautés à venir au 1er trimestre 2023 :

• Des séries thriller & fantastiques en exclusivité : Le Village des Damnés (The MidwichCuckoos), My Life is Murder saison 3, Reginald the Vampire, Departure saison 3…

• Des télé-réalité exclusives : Juge Mathis : la Famille d’abord, Below Deck Mediterranée saison 7, If We’re Being Honest with Laverne Cox, Nikki Bella Says I do

• Les personnages bien connus de DreamWorks : Chasseurs de Trolls : les Contes d’Arcadia, Casper : L’école de la Peur, Le Show de M. Peabody et Sherman.

« Nous sommes ravis d’étendre la présence d’Universal+ en France en donnant aux clients Bouygues Telecom l’accès à nos chaînes 13ème RUE, SYFY, E! et DreamWorks ainsi qu’à une multitude de contenus à la demande. En plus d’un large éventail de séries emblématiques, les clients pourront profiter de l’accès aux séries originales 13ème RUE à succès telles que Cuisine Interne et Marion. » a déclaré Lee Raftery, Managing Director EMEA, NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consumer.

Crédit ©NBCUniversal