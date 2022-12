Paramount+ : La plateforme est disponible dès aujourd’hui en France

Paramount+ s’installe enfin en France dès aujourd’hui avec, entre autres, le catalogue Star Trek.

Comment annoncé récemment, la plateforme Paramount+ arrive enfin en France. La plateforme arrive au milieu d’un marché qui commence à être saturer avec MyCanal, OCS, Netflix, Prime Video, Lionsgate +, Disney+, Apple TV+ ou encore Salto.

Il y a un an, le groupe Paramount lançait en France la plateforme gratuite Pluto TV, financée par la pub, mais aujourd’hui, elle arrive avec un catalogue un peu plus fourni via Paramount+. Contrairement aux premières informations dévoilées précédemment, la plateforme a un contenu assez bien fourni avec plus de 40000 programmes (films, séries TV et documentaires) issus de Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, MTV, BET, Nickelodeon, ou encore la chaine premium Showtime (Dexter, Billions, The Affair, Yellowjackets, American Gigolo, The L Word Generation Q…).

Et bien évidemment, les productions originales de Paramount+ sont mises à disposition comme The Offer sur la création du film Le Parrain, l’adaptation du jeu vidéo Halo, Mayor of Kingstown avec Jeremy Renner et bien sûr, les séries Star Trek Discovery et Strange New Worlds. Les fans de Star Trek pourront également retrouver la série originale Star Trek, Star Trek Enterprise, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Nouvelle Générations et Star Trek Voyager. Pour le moment, il semble que Picard reste sur Amazon Prime.

Quelques séries de CBS comme Blue Bloods, NCIS, NCIS Los Angeles, Hawaii 5-0, Bull ou encore l’ancienne Medium et The Good Wife sont aussi sur la plateforme. La sitcom culte Frasier est également présente, alors que son revival est en préparation pour Paramount+.

Côté cinéma, évidemment, les films Star Trek sont disponibles ainsi que les franchises Mission Impossible, Transformers, Panormal Activity, Scream ou encore Indiana Jones mais aussi des films cultes comme Pulp Fiction, la trilogie du Parrain, Misery ou encore Le Flic de Beverly Hills et bien d’autres.

Le service de streaming proposera aussi des classiques du cinéma français tels que Le Grand Bleu, Les Enfants du Paradis, Jean de Florette, La Guerre des Boutons (1973), La Chèvre, Les Trois Frères, Les Garçons et Guillaume à table, Cloclo, la trilogie de Cédric Klapisch, et bien plus encore.

La plateforme est disponible avec un abonnement mensuel à 7,99€ et annuel à 79,90€. Notez qu’une période d’essai de 7 jours est proposée. De plus, Paramount+ est également disponible gratuitement pour les abonnés à MyCanal (selon la formule de leur abonnement).

Pour plus d’infos, rendez-vous sur paramountplus.com.

Crédit ©Paramount+