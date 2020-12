Wonder Woman 1984 : Nouvelle bande-annonce du Comic Con Brésil

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 dévoilée au Comic Con Brésil.

Alors que les premières réactions sont en ligne et à quelques jours de la sortie de Wonder Woman 1984, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée par Warner Bros. Cette bande-annonce a été dévoilée durant le Comic Con Experience Professional (CCXP) de San Paolo, aussi connu comme étant le Comic Con Brésil.

Bien qu’une grande partie des images soit familière, le court teaser présente quelques plans inédits de Diana Prince.

Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Suite de Wonder Woman, qui avait attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles en France en 2017, Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Rendez-vous en salles le 16 décembre (si les cinémas sont ouverts) pour Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 – bande-annonce CCXP – VF

Wonder Woman 1984 – bande-annonce CCXP – VOST

Crédit ©Warner Bros