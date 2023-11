MCU : Kevin Feige s’exprime sur les retours de Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson

Le patron de Marvel, Kevin Feige, s’exprime sur la rumeur des retours du MCU de Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson dans le MCU.

La semaine dernière, il a été rapporté que Marvel Studios discutait de la possibilité de ramener les Avengers originaux pour un futur film Avengers – y compris « faire revivre Iron Man de Robert Downey Jr. et Black Widow de Scarlett Johansson ».

Considérant que les deux personnages sont morts dans Avengers : Endgame, ce serait certainement un changement majeur pour le MCU, mais maintenant, le patron des studios Marvel, Kevin Feige, s’exprime et dit que la vérité est que cela n’a pas été discuté – mais les fans n’auront qu’à attendre de voir.

« Nous n’en avons pas discuté et c’est la vérité », a déclaré Feige à ET lors de la première de The Marvels. « Nous faisons un projet avec Scarlett. J’adore Robert, il fait partie de la famille. Mais pour ce qui est du retour, il faudra voir. »

La rumeur selon laquelle Marvel cherchait à ramener les Avengers originaux – en particulier Johansson et Downey, Jr., faisait partie d’un rapport plus vaste sur l’état des studios Marvel et de l’univers cinématographique Marvel qui comprenait également une discussion sur le reboot de Blade.

Quant aux commentaires de Feige, même s’il a déclaré que des discussions n’avaient pas eu lieu, il a laissé la porte ouverte en disant « il faudra voir ». Si le MCU envisageait à un moment donné la possibilité de ramener les Avengers originaux, cela pourrait être une situation coûteuse. Downey Jr et Johansson gagneraient chacun un salaire important pour leurs apparitions, ils ne sont pas donnés.

Quant à narrativement, nous sommes dans le multivers, tout est possible, les variants existent.

Comme le confirme Feige, il a un projet avec Johansson dont elle sera productrice et non actrice. Pour le moment, ce projet reste secret.

