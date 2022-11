Avatar 2 : Pas de films 4 et 5 si La Voie de L’eau ne marche pas

James Cameron dit que le film Avatar 3 pourrait être le dernier de la saga si La Voie de L’eau ne marche pas comme prévu.

La suite d’Avatar, Avatar : La Voie de L’eau sortira enfin en salles en décembre et le film est censé être suivi de trois autres suites. Cependant le réalisateur James Cameron prêtera une attention particulière aux résultats au box-office. Cameron a déclaré que selon les performances du prochain film, cela dictera la longévité de la saga de films.

« Le marché pourrait nous dire que ce sera terminé dans trois mois, ou nous pourrions en avoir terminé à moitié, ce qui signifie : ‘OK, terminons l’histoire dans le film trois, et ne continuons pas sans fin’, si ce n’est tout simplement pas rentable », a-t-il déclaré à Total Film dans une interview.

Les fans du premier film Avatar ont dû attendre treize ans pour sa suite et Cameron a déclaré que beaucoup de choses avaient peut-être changé depuis. Bien qu’il y ait une histoire à raconter à travers trois autres suites, si la franchise ne suscite pas l’intérêt, tout pourrait être tronqué.

« Nous sommes dans un monde différent maintenant que nous ne l’étions quand j’ai écrit ce truc », a ajouté Cameron. « C’est le coup de poing deux en un – la pandémie et le streaming. Ou, à l’inverse, on rappellera peut-être aux gens ce qu’est d’aller au cinéma. Ce film le fait définitivement. La question est : combien de personnes s’en foutent maintenant ? »

Plus tôt cette année, Cameron a exprimé des doutes quant à la réalisation des quatrième et cinquième volets car il a d’autres projets auxquels il souhaite également participer. Il disait alors qu’il passerait le relais à un réalisateur de confiance pour les parties 4 et 5, mais il semble de plus en plus perplexe quand à la possibilité que ces deux derniers films voient le jour.

En attendant, Avatar La Voie de L’eau sort le 14 décembre prochain.

