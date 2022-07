Avatar : James Cameron ne réalisera peut-être pas les 4 et 5

Après les trois premiers films Avatar, James Cameron dit qu’il ne réalisera peut-être pas les volumes 4 et 5 de sa franchise.

Alors que la suite du film le plus rentable de tous les temps arrivera enfin à la fin de l’année dans les salles, James Cameron confie qu’il ne réalisera peut-être pas les deux derniers films de sa franchise Avatar.

« Les films Avatar eux-mêmes sont en quelque sorte épuisants », a déclaré Cameron à Empire dans une interview. « J’ai d’autres choses que je développe également qui sont passionnantes. Je pense qu’avec le temps – je ne sais pas si ce sera après le troisième ou le quatrième – je voudrai passer le relais à un réalisateur en qui j’ai confiance pour prendre la relève, afin que je puisse aller faire d’autres choses qui m’intéresse. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. »

Mais le réalisateur est heureux de sa franchise qu’il utilise pour faire passer ses messages et ce qui lui tient à cœur : « Tout ce que j’ai besoin de dire sur la famille, sur la durabilité, sur le climat, sur le monde naturel, les thèmes qui sont importants pour moi dans la vraie vie et dans ma vie cinématographique, je peux le dire sur cette toile », a déclaré Cameron.

« Je me suis enthousiasmé au fur et à mesure que j’avançais. Le film quatre est génial. C’est un putain de film. J’espère vraiment y arriver. Mais cela dépend des forces du marché. [Le] trois est dans la boîte donc il sortira quand même. J’espère vraiment que nous arriverons à faire quatre et cinq parce que c’est une grande histoire au final. »

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Source : Empire / Crédit ©Disney/20th Century Studios