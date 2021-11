Wonder Woman vs Black Adam ? : Un crossover possible selon le producteur

Un crossover serait possible entre Wonder Woman et Black Adam selon le producteur. Et qui remporterait un combat entre Wonder Woman, Black Adam et Deadpool ?

Wonder Woman et Black Adam dans un film ? Apparemment, ce combo serait possible selon Hiram Garcia, le producteur de Black Adam. Pourquoi cette question ? Parce que Gal Gadot et Dwayne Johnson font actuellement la promo du film Netflix Red Notice qui sera disponible à la fin de la semaine sur la plateforme.

« Nous devons les voir ensemble d’une manière ou d’une autre », a déclaré Garcia à Variety lors de la récente première de Red Notice à Los Angeles, ajoutant qu’il « y travaillait ». Est-il sérieux ou plaisante-t-il ?

« Voir Black Adam et Wonder Woman partager l’écran seraient assez génial », a poursuivi Garcia. « Honnêtement, j’ai l’impression que Wonder Woman est l’un des rares super-héros à pouvoir rivaliser avec Black Adam. »

Garcia n’est pas le seul à penser ça, la co-star de Gadot et Johnson, Ryan Reynolds, est d’accord avec lui. Reynolds qui lui aussi incarne un super-héros – Deadpool – pense que Wonder Wonder les battrait tous les deux.

« Black Adam, on ne sait pas vraiment. Nous ne pouvons pas nous précipiter pour juger avant que tous les faits ne soient là. Je suppose que ça va être un combat étrange. Je suis un peu invincible. Je ne sais pas quel est le statut de Wonder Woman dans le département des invincibles – bien qu’elle semble assez invincible. Dwayne va dire tout de suite Black Adam, je pense. Gal va avoir un peu d’humilité à ce sujet et dire Wonder Woman ou probablement Black Adam, et je vais juste dire Wonder Woman. »

Johnson a déclaré à Variety qu’il était également pleinement à bord pour un crossover et que c’était quelque chose dont il avait même déjà discuté avec Gadot et Ryan Reynolds.

« Je me suis tourné vers Ryan et Gal et j’ai dit qu’il devrait y avoir un crossover… et que nous pourrions être ceux qui pourraient y arriver, alors nous verrons », a déclaré l’acteur. « Nous verrons ce qui se passera plus tard. » Reynolds fait partie du clan Marvel, mais les deux personnages de DC pourraient très bien se retrouver dans un film, tout est possible.

En attendant, Gal Gadot aura droit à son troisième volet de Wonder Woman et elle sera aux côté de Linda Carter, celle qui l’a précédée dans le rôle iconique il y a des années. Selon Gadot, « Lynda est devenue mon mentor dès le premier instant où j’ai été choisie pour incarner Wonder Woman. Elle a toujours été là, me parlant, me donnant des conseils et tout, » a confié Gadot à The Hollywood Reporter.

Elle ajoute : « Elle est une véritable championne de ce que Patty et moi avons fait, et c’était tellement génial que nous avons réussi à trouver la bonne occasion de l’amener au dernier film et maintenant au troisième. C’est encore mieux cette fois. Je l’aime beaucoup. Je l’aime tendrement. »

Wonder Woman 3 est actuellement en cours d’écriture tandis que Black Adam sortira le 27 juillet 2022. Quant à Deadpool 3, le film est aussi en préparation.

Source : EW, THR, Variety / Crédit ©DC/Netflix