Wonder Woman 3 : Le scénario est en cours d’écriture selon Gal Gadot

Gal Gadot donne des nouvelles du scénario de Wonder Woman 3.

Il a récemment été confirmé que Wonder Woman 3 est bien en préparation chez Warner Bros. Patty Jenkins sera de retour derrière la caméra et Gal Gadot reprendra bien son rôle de Diana Prince.

Variety a discuté avec Gal Gadot mercredi soir lors de la première de son nouveau film Netflix Red Notice, et a demandé une mise à jour sur Wonder Woman 3. Gadot a confié que le script est en cours d’élaboration et que tout avance, mais s’est assuré de garder tous les détails spécifiques sous silence.

« Je ne peux pas encore vous le dire, mais nous travaillons sur le script », a répondu Gadot, lorsqu’on lui a demandé quand Wonder Woman 3 pourrait arriver. Elle a poursuivi en disant qu’elle ne pouvait rien révéler d’autre parce que « des gens vont venir me chercher pour m’emmener loin d’ici et je raterais toute la soirée. »

Pendant le DC FanDome le mois dernier, Jenkins a partagé que le développement du prochain film avait été passionnant : « Nous sommes très enthousiastes à propos de Wonder Woman 3 », a ajouté Jenkins. (…) « Mais nous sommes toutes les trois très heureuses des choses excitantes à venir avec Wonder Woman 3. »

La troisième personne dont Jenkins parlait est Lynda Carter, la star originale de la série Wonder Woman. Elle est apparue dans un caméo à la fin de Wonder Woman: 1984 et il a depuis été confirmé qu’elle jouera un rôle dans le troisième volet à venir.

« Qui aurait cru qu’à ce moment de ma vie, ce cadeau se présenterait à moi, et c’est tellement cool », a déclaré Carter lors de la présentation FanDome.

Pour le moment, aucun autre acteur potentiel de la franchise Wonder Woman n’a été annoncé pour le troisième film. Kristen Wiig et Pedro Pascal semblent être des possibilités, étant donné où ils ont laissé les choses à la fin de 1984, mais rien n’a été signalé à ce sujet.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros