Spider-Man 3 : Un tournage dès le 16 octobre ?

Le tournage de Spider-Man 3 devrait commencer la semaine prochaine à New York.

Apparemment, Spider-Man 3 est sur le point à être filmé. Malgré les rapports précédents indiquant que Spider-Man 3 ne commencerait le tournage que l’année prochaine, Marvel Studios et Sony sont maintenant prêts à commencer à travailler sur la suite des aventures de Peter Parker.

Selon un tweet posté par @artiDulatahi, la production devrait débuter à New York la semaine prochaine. Le tournage sur Spider-Man 3 serait caché sous le titre de production « Serenity Now », avec des avis ayant été repérés partout à New York.

Pour le moment, on ne sait pas si le casting principal sera là dès le 16 octobre sur place pour commencer à filmer. Il est possible que ce soit la seconde unité qui commence le travail et filme des plans additionnels dans la ville.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du film mais il est fort possible que Jamie Foxx reprenne du service en Electro, un rôle qu’il avait dans une précédente itération de Spider-Man. Foxx lui-même a quasiment confirmé l’information qu’il sera dans le film.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson.

À l’origine, Spider-Man 3 était prévu pour une sortie en juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison de la crise sanitaire en cours, toute la phase a été considérablement remaniée à la suite de reports multiples de Black Widow. Le plan est maintenant de faire basculer Spider-Man 3 dans les cinémas en décembre 2021

