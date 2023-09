The Marvels : Bande-annonce et affiche françaises ; Un gros caméo coupé ?

Marvel France dévoile la bande-annonce et une affiche françaises pour le film The Marvels, qui, selon la rumeur, a failli avoir un gros caméo d’une star.

A deux mois de la sortie du film, une bande-annonce pour The Marvels a été dévoilée pour le public français. Il s’agit d’un trailer qui a déjà été révélé cet été, mais qui n’était pas encore disponible en français.

En plus de cette bande-annonce, une affiche mettant en avant les trois héroïnes, Nick Fury et Goose accompagnée de ses compatriotes chats aliens, est aussi à découvrir. « Le monde à besoin d’elles », peut-on lire sur la tagline.

Ailleurs, on apprend qu’un gros caméo dans le premier acte du film aurait été coupé. Selon l’initié @MyTimeToShine le caméo devait être à l’origine un « nom bien connu », George Clooney et Clive Owen étant apparemment pris en compte. Ils auraient joué un « grand héros Marvel des comics » qui aurait semblé prêt à jouer un rôle important dans le film, mais qui serait plutôt mort à la fin du premier acte. Cette idée aurait fini par être abandonnée par la suite.

Le premier trailer de The Marvels a expliqué que les pouvoirs cosmiques de Carol Danvers / Captain Marvel, Monica Rambeau / Photon et Kamala Khan / Miss Marvel étaient liés, mais on ne savait pas pourquoi où qui était responsable. La deuxième bande-annonce a établit que la méchante principale, Dar-Benn (Zawe Ashton), est responsable du mic-mac qui se produit entre Carol, Monica et Kamala.

Cette nouvelle bande-annonce, qui reprend pas mal d’images déjà vues, confirme que les trois super-héroïnes vont devoir faire équipe, qu’elles le veuillent ou non, afin de mettre un terme à cette menace. Dar-Benn a clairement une dent contre Carol et souhaite se venger d’elle.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sort au cinéma le 8 novembre 2023.

The Marvels – Bande-annonce VF

The Marvels – Bande-annonce VOST