Les Anneaux de Pouvoir : Les acteurs originaux du Seigneur des Anneaux contre les attaques racistes

Les acteurs originaux du Seigneur des Anneaux apportent leur soutien aux acteurs de la série Les Anneaux de Pouvoir contre les attaques racistes qu’ils ont reçu en ligne.

Apparemment, nous vivons dans un monde où certaines personnes pensent qu’il est tout à fait normal d’envoyer des messages racistes et haineux à des acteurs qui jouent dans une série où les Hobbits, les Elfes et autres créatures imaginaires se côtoient.

Depuis que la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a fait ses débuts sur Amazon Prime Video (et même avant), les acteurs et les créateurs ont été confrontés à un déluge de réactions racistes. Une minorité vocale de soi-disant fans a dénoncé la série pour son casting diversifié, et la semaine dernière, plusieurs légendes de la science-fiction et de la fantasy comme Neil Gaiman et Whoopi Goldberg se sont prononcées pour défendre la série.

Maintenant, plusieurs des résidents les plus notables de la Comté font également entendre leur voix. Les membres originaux de la distribution du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd et Dominic Monaghan, ont partagé des photos sur les réseaux sociaux pour défendre la diversité dans la Terre du Milieu, montrant leur soutien au casting des Anneaux de Pouvoir.

Wood, Boyd et Monaghan se sont réunis en personne, portant des T-shirts fabriqués par le superfan du Seigneur des Anneaux Don Marshall. Leurs T-shirts présentent des oreilles humaines, hobbits et elfes dans une variété de couleurs de peau, ainsi que la phrase « Vous êtes tous les bienvenus ici » en elfique. Sur son compte Twitter, Astin a opté pour une casquette de baseball avec le même message.

Le casting de la série a ensuite publié une déclaration commune sur les réseaux sociaux, utilisant le même hashtag #YouAreAllWelcomeHere et dénonçant de la même manière le racisme auquel plusieurs membres de la distribution ont été confrontés.

We stand in solidarity with our cast. #YouAreAllWelcomeHere pic.twitter.com/HLIQdyqLmr — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 7, 2022

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est disponible chaque vendredi sur Amazon Prime Video.

Crédit ©New Line/Warner Bros