Les Gardiens de la Galaxie : Le spécial Fêtes contient des choses à savoir avant le Vol 3

James Gunn dit que le Spécial Fêtes des Gardiens de la Galaxie contiendra des choses à savoir avant le troisième volet. Les deux seront tournés en même temps.

Un épisode spécial Fêtes des Gardiens de la Galaxie est actuellement en préparation pour une diffusion sur Disney+. Depuis des années, James Gunn souhaitait réaliser un spécial pour les fêtes avec les Gardiens et son vœu a enfin été exaucé.

Dans une interview avec Collider, le réalisateur a parlé un peu de ce que les fans peuvent attendre du spécial fêtes des Gardiens de la Galaxie et quand, exactement, cette chose va être filmée. Il confirme que ce spécial est dans la continuité de la saga et est important avant le prochain volet : « C’est dans le canon, il s’agit des Gardiens, vous allez apprendre des choses que vous devez connaitre avant le volume 3, et c’est génial, j’en suis vraiment content. »

La production des Gardiens de la Galaxie 3 devrait enfin démarrer en novembre en Géorgie, et Gunn a confirmé que le spécial fête sera tourné en même temps en utilisant certains des mêmes décors du film. « Je vais le filmer en même temps que le film. J’utilise beaucoup les mêmes décors, les mêmes acteurs évidemment, donc nous tournons en même temps que le film mais il va falloir le monter et le finir plus tôt. »

En effet, le spécial des Gardiens de la Galaxie – qui, selon Gunn, durera moins de 40 minutes – devrait sortir sur Disney + en décembre 2022, tandis que Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en salles en mai 2023. Donc, cette histoire courte avec les Gardiens servira en quelque sorte d’apéritif pour le nouveau film.

Nous n’en savons pas beaucoup plus sur ce spécial, à part le fait que les acteurs principaux des Gardiens 3 – dont Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Pom Klementieff – seront présents.

Source : Collider / Crédit ©Marvel/Disney