Game of Thrones : Maisie Williams révèle la fin originale du Roi de la Nuit

Maisie Williams de Game of Thrones révèle ce qui allait se passer à l’origine avec Roi de la Nuit lors de la dernière saison.

Même si la dernière saison de Game of Thrones reste un sujet de discorde entre les fans, l’une des scènes les plus marquantes des derniers épisodes est celle où Arya Stark tue le Roi de la Nuit pendant une bataille sanglante.

A l’origine, quelque d’autre aurait dû le tuer. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Maisie Williams dévoile que Jon Snow était celui qui aurait dû ultimement mettre fin au Roi de la Nuit. Kit Harington s’attendait à ce que ce soit lui puisqu’on lui a dit cela.

Elle confie : « [Kit Harrington] s’attendait à ce que ça aille aussi dans cette direction, et il a même dit : « Ça allait se passer comme ça. Quelqu’un m’a dit dans la troisième saison que j’allais tuer Roi de la Nuit. » Et puis, il a lu le scénario [de la saison 8], et c’était Arya tout le temps. Ouais, je pense que ça aurait été trop évident. Je suis contente que ce soit Arya, honnêtement. Je pense que j’ai eu la meilleure histoire de la dernière saison. »

Game of Thrones était une série qui aimait les surprises et retournements de situation, les fans avaient donc peur que Jon se fasse tuer brutalement, de la même manière que son père Ned Stark, une autre figure héroïque. Mais Jon a continué à survivre, revenant même d’entre les morts à un moment donné, et une fois qu’il a été révélé qu’il avait une revendication légitime sur le trône de fer, les fans étaient convaincus que le destin de Jon était d’être le héros ultime de l’histoire, et de ce fait, celui qui vaincrait le redoutable Roi de la Nuit

Ce ne fut pas le cas.

Les 8 saisons de Game of Thrones sont toujours disponibles sur OCS.

Source : THR / Crédit ©HBO