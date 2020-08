Dune : Zendaya révèle qu’elle est à peine dans le film mais qu’elle a vu le trailer

Zendaya confie qu’elle n’a qu’un petit rôle dans la prochaine adaptation du film Dune et révèle qu’elle a vu la bande-annonce.

Le prochain film Dune de Denis Villeneuve a une distribution principale impressionnante, composée de certains des talents les plus en vogue d’Hollywood. L’un de ces talents est l’actrice / productrice / chanteuse Zendaya, qui tient le rôle de Chani, l’intérêt amoureux du protagoniste Paul Atreides joué par Timothée Chalamet.

Mais alors qu’elle est enthousiasmée par son implication dans le projet, Zendaya a révélé dans une interview au magazine InStyle qu’elle ne serait pas vue très longtemps dans le film. Elle confie : « Dune était incroyable. Je ne suis pas beaucoup dedans, alors quand j’ai regardé la bande-annonce, je me suis dit : « Oh mon Dieu ! » J’ai appelé Timothée et j’ai dit : « Mec ! Tu devrais être fier. » C’est énorme de n’être même qu’une petite partie de quelque chose avec une distribution aussi massive. Et j’aime aussi les trucs de science-fiction. C’est amusant de s’échapper dans un autre monde. »

L’une des informations à retenir ici est que la bande-annonce tant attendue du film est déjà montée puisque l’actrice confirme l’avoir vue. Cela signifie qu’elle ne devrait pas tarder. La rumeur à son sujet prétend qu’elle sera dévoilée au moment de la sortir de Tenet.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : InStyle / Crédit ©Warner Bros