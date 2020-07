Dune : Une bande-annonce pour le mois prochain

La première bande-annonce du film Dune devrait être dévoilée le mois prochain.

Les premières images du film tant attendu de Denis Villeneuve, Dune, devraient faire leurs débuts le mois prochain. Le réalisateur est actuellement en phase de post-production et le film tient toujours sa date de sortie en décembre. Il a tout de même été dit que des reshoots pourraient avoir le lieu en août.

Le trailer devrait être attaché à la ressortie dans les salles américaines et certains pays en Europe du film Inception de Christopher Nolan qui fête ses 10 ans. Le film est déjà ressorti en France mais le trailer de Dune n’était pas encore attaché alors que ce devait être le cas. On s’attend désormais à voir la bande-annonce de Dune le 21 août prochain.

Il est aussi rapporté qu’un nouveau trailer pour le film Wonder Woman 1984 sera également attaché au film. Cette information parvient du site de Palads Teatret, une salle de cinéma située au Danemark.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros