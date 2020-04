Westworld saison 3 : Le « monde réel » de la série est-il une simulation ? (théorie)

La saison 3 de Westworld se déroule-t-elle vraiment dans le vrai monde extérieur ou est-ce une simulation ? Théorie. Attention spoilers

Si vous regardez Westworld depuis le début, vous savez qu’il faut se méfier de ce que qu’on voit à l’écran. Rien n’est vraiment jamais ce qu’il y parait. Sachant cela, les fans ont commencé à se poser des questions sur la véracité de se qu’ils voyaient dans la série depuis le début de la saison 3 qui est censée se passer dans le monde réel.

Le site The Ringer a une théorie selon laquelle la saison 3 se déroulerait dans une simulation. La société Incite Inc., qui collecte des données sur les humains, dirigée par Engerraund Serac (Vincent Cassel) et Liam Dempsey Sr. (Jefferson Mays), pourrait bien être à l’origine de cette simulation. Incite Inc tente de s’approprier Delos, la compagnie propriétaire de Westworld et des autres parcs à thème. Parce que Delos collecte aussi des données sur les humains qui visitent ses parcs, Incite Inc. veut récupérer ces donnés.

Lorsque l’histoire de Caleb (Aaron Paul) a été explorée plus tôt dans la saison, il a été révélé qu’Incite Inc. faisait diverses « simulations » sur les gens afin de prédire s’il fallait « investir » en eux ou non. Basé sur ces simulations, il a été révélé que Caleb n’excellera jamais au-delà d’emplois subalternes.

Le fait que ces simulations existent pousse à penser que toute la saison serait elle-même une simulation et il y a quelques indices. Par exemple, Dolores (Evan Rachel Wood) a noté que l’intelligence artificielle d’Incite appelée Rehoboam a déjà créé un « monde miroir » afin de faire ses prédictions sur les gens.

De plus, il y a eu des divergences dans des scènes notées par les téléspectateurs. Elles pourraient être de simples erreurs de production mais, comme le souligne The Ringer, tout dans cette série est intentionnel. Si une scène montre que le ciel est couvert un instant puis la minute suivante il est bleu, cela est probablement fait exprès. Plus particulièrement, ces erreurs semblent se concentrer autour de Bernard (Jeffrey Wright) qui tente d’arrêter Dolores dans sa tentative de domination mondiale.

Si Dolores est entrée dans le monde de simulation d’Incite, elle est une entité inconnue et imprévisible parce que le simulateur est programmé pour les comportements humains. Dolores est un chat sauvage et il a été révélé dans l’épisode 4 que les perles qu’elle a apportées avec elles sont des répliques d’elle-même. Elle est vraiment prête à détruire le monde des humains.

Source : Ringer / Crédit ©HBO