Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield et Tobey Maguire s’incrustent dans une projection (photo)

Andrew Garfield et Tobey Maguire se sont faufilés ensemble dans une projection publique de Spider-Man No Way Home.

Le dernier opus de la franchise Spider-Man réunit trois générations de Spider-Men dans l’univers cinématographique Marvel, qui abrite Peter Parker joué par Tom Holland. Tobey Maguire et Andrew Garfield se sont faufilés dans une projection durant la soirée de lancement de Spider-Man: No Way Home. Une photo virale a capturé ce moment où les stars de Spider-Man se sont incrustées en cachette dans une salle de cinéma.

Brisant son silence pour la première fois depuis la sortie du nouveau film mi-décembre, Andrew Garfield a révélé à Entertainment Tonight qu’il s’était faufilé dans une projection avec son prédécesseur ainsi que le réalisateur de Spider-Man Jon Watts pour voir les réactions de No Way Home.

Selon l’utilisateur de Twitter @SpideylifeOne, qui a tweeté la photo virale vendredi, Maguire et Garfield se sont d’abord faufilés « pour voir les réactions, mais ont fini par rester pour tout le film ».

Ladies and gentlemen! Here is the pic of Tobey and Andrew the night they snuck in to watch the reactions!

Originally they had just stayed to see the reactions to their entrance, but ended up staying for the whole film lmao. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/OVXOtYqjrq

