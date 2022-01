Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield brise son silence !

Andrew Garfield brise son silence sur Spider-Man No Way Home et n’est pas contre un retour pour un potentiel Amazing Spider-Man 3. Spoilers.

Si vous n’avez pas encore vu Spider-Man No Way Home, nous vous conseillons fortement de ne pas lire ce qui suit, c’est rempli de spoilers. Vous êtes prévenus.

***Attention Spoilers***

Ce fut probablement l’un des secrets d’Hollywood les moins bien gardés de l’année dernière : Spider-Man No Way Home contient non pas un mais trois hommes-araignées. En effet, Tom Holland est rejoint dans le film par Andrew Garfield et Tobey Maguire – afin de sauver le multivers.

Dans une interview avec Variety, Garfield s’est enfin confié sur son retour. Il a explique ce qui l’a ramené à la franchise, quelle réplique il a improvisée dans le film et s’il remettrait un jour l’emblématique costume de super-héros.

« Je ne m’attendais pas à avoir à nouveau une conversation sur le rôle potentiel de Peter Parker. J’étais très excité à l’idée de redevenir un fan », a déclaré l’acteur. Mais un coup de fil des producteurs Amy Pascal, Kevin Feige et du réalisateur Jon Watts l’a convaincu du contraire.

« Le pitch était vraiment, vraiment attrayant », a-t-il expliqué. « Ils ont dit : « tu as joué ce personnage à ta manière et que voudrais-tu explorer si tu en avais l’opportunité ? Si tu étais jeté dans cet autre univers et confronté à ce toi plus jeune et à ce toi plus âgé, comment réagirais-tu ? » »

Garfield poursuit en décrivant la dynamique fraternelle entre les trois Peter Parker – Holland en tant que petit frère, Garfield au milieu et Maguire en tant que frère aîné – et comment cela a aidé à sauver le plus jeune Peter en cas de besoin.

« Ce personnage est isolé dans son expérience émotionnelle et son expérience physique. Mais que se passe-t-il lorsque cette solitude est éclatée et que vous réalisez que vous n’avez jamais été seul et qu’il y a d’autres frères qui vivent exactement la même chose ? C’est un énorme voyage spirituel à vivre. Et puis nous avons juste profité à fond de tout le plaisir que nous pouvions avoir. »

Partant pour un Amazing Spider-Man 3 ?

Andrew Garfield est le seul des trois à ne pas avoir pu compléter sa trilogie, ce retour était ainsi un moyen de rédemption pour lui et pour son Peter Parker. Alors que Gwen Stacy meurt dans The Amazing Spider-Man 2 parcequ‘il n’a pas réussi à la sauver à temps, il est capable de sauver MJ (Zendaya) dans No Way Home et c’est en gros ce qui a cimenté le retour de Garfield dans la franchise.

« Je dirai que l’image de moi rattrapant MJ était vraiment magnifique et cela m’a en quelque sorte convaincu sur tout ça, » admet Garfield. Et cette expérience sur No Way Home l’a même donné envie de revenir, tant que ça lui convient.

« Peter et Spider-Man, ces personnages sont tous axés sur le service, pour le plus grand bien et pour le plus grand nombre. C’est un garçon de la classe ouvrière du Queens qui connaît la lutte et la perte et est profondément empathique », a déclaré Garfield. « J’essaierais d’emprunter le cadre éthique de Peter Parker en ce sens que, s’il y avait une opportunité de prendre du recul et de raconter plus de cette histoire, je devrais me sentir très sûr et certain de moi-même. »

Quant à la réplique qu’il a improvisée dans No Way Home ? Dans une scène, Garfield regardait Holland et Maguire, tous en tenu de Spidey, et leur a dit qu’il les aimait : « C’était juste moi qui les aimais. » dit Garfield.

Spider-Man No Way Home est actuellement en salles.

Source : Variety / Crédit ©Sony Pictures