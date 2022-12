DC : Margot Robbie veut explorer la romance entre Harley Quinn et Poison Ivy

Margot Robbie veut vraiment explorer la relation amoureuse entre Harley Quinn et Poison Ivy à l’avenir dans l’univers DC.

Margot Robbie fait toujours pression pour une romance entre Harley Quinn et Poison Ivy dans l’univers DC. Robbie est apparue pour la première fois en tant que Harley Quinn dans le film Suicide Squad de 2016 et si le film n’a pas eu le succès espéré, Robbie a reçu des critiques positives quant à son interprétation. Cela a conduit Robbie à obtenir son propre film avec Birds of Prey en 2020.

Elle a ensuite repris le rôle dans le semi-reboot de Suicide Squad sorti l’an dernier et en a fait un personnage plus amusant, fort et indépendant, comme elle apparaît souvent dans les bandes dessinées. Mais il y au aspect des comics que Margot Robbie n’a pas encore pu explorer dans les films, c’est sa relation avec Poison Ivy, une autre méchante de l’univers Batman, qui finit par devenir la petite amie de Harley à la fois dans les comics et dans la série télévisée d’animation Harley Quinn.

Si des versions de Poison Ivy ont été vues à l’écran ces dernières années (dans Batwoman notamment), elle n’a pas encore été introduite dans le DCU. Et pourtant, ce n’est pas faut d’avoir essayé de la par de Margot Robbie.

Dans une interview avec ComicBook.com, Robbie dit qu’elle « fait pression » pour une romance Harley et Ivy depuis des années. Cela fait écho aux sentiments qu’elle partage depuis 2018. Robbie dit également que lorsqu’elle imagine sa Harley aux côtés d’Ivy, elle imagine la Poison Ivy des comics, plutôt qu’une actrice en particulier.

« Je fais pression pour ça depuis des années. Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai poussé pour ça. Je le veux aussi. Honnêtement, quand j’imagine, j’imagine toujours la Poison Ivy des comics. Je n’imagine pas vraiment une actrice [en particulier] la jouer, mais je suis d’accord, ce serait tellement bien. »

Pour le moment, il n’est pas encore confirmé que Robbie reviendra dans les films DCU. Le film The Suicide Squad de 2021 a laissé l’avenir de Harley grand ouvert et clairement, James Gunn, qui est désormais à la tête des studios DC, l’adore.

Certains espèrent un caméo de Harley dans le film The Flash ou encore dans la saison 2 de Peacemaker, compte tenu de ses liens avec le personnage principal de John Cena, tandis que d’autres attendent avec impatience une suite Birds of Prey, ou même une série Harley Quinn HBO Max en live-action.

Les fans attendent avec impatience le moment où la Harley de Margot Robbie fera son retour dans l’univers DC, alors que Lady Gaga incarnera une autre version dans la suite de Joker.

Source : ComicBook / Crédit ©Warner Bros