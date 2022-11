Agatha Coven of Chaos : Parmi les plus longues séries du MCU ?

Le nombre d’épisodes pour la série Marvel Agatha Coven of Chaos aurait été révélé et serait parmi les plus longues du MCU.

La série Agatha Coven of Chaos, spin-off de WandaVision, entrera bientôt en production. Kathryn Hahn revient dans le rôle éponyme et elle sera rejointe par Aubrey Plaza, Emma Caulfield, Joe Locke, Ali Ahn et Maria Dizzia.

Selon de nouveaux rapports, la série portée par Hahn pourrait bien être parmi l’une des plus longues sorties du Marvel Cinematic Universe à ce jour. En effet, selon Illuminerdi, la salle des scénaristes de Coven of Chaos aurait rendu des scripts pour neuf épisodes. Cela mettrait la série à égalité avec WandaVision et She-Hulk Avocate pour la plus longue série en live action sous l’égide de Marvel Studios.

Notez que ce record sera battu par Daredevil: Born Again qui arrivera sur Disney+ en 2024 avec 18 épisodes commandés.

De plus, le rapport suggère que la scénariste en chef Jac Schaeffer (qui a aussi écrit WandaVision), réalisera au moins un épisode de la série à venir. Elle sera rejointe par Gandja Monteiro, une cinéaste américaine d’origine brésilienne connue pour avoir réalisé des publicités et des vidéoclips.

Pour le moment, il n’y a pas de date de diffusion pour Agatha Coven of Chaos mais la série devrait arrivée sur Disney+ à la fin de l’année 2023 ou début 2024.

Source : Illuminerdi / Crédit ©Disney+