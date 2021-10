Riverdale saison 5 : Un départ et une explosion dans le final (spoilers et promo saison 6)

Un personnage quitte Riverdale mais pas sans faire exploser les choses avant de partir pour de bon. Découvrez la promo de l’événement en 5 parties de la saison 6. Spoilers.

La saison 5 de Riverdale vient de se terminer et c’est également la fin de route pour un des personnages. Mark Consuelos, qui a incarné le méchant Hiram Lodge, le père de Veronica, pendant quatre ans, quitte la série. Son départ a été confirmé par le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

« Donc, l’épisode de ce soir est la chanson du cygne de Mark jouant notre méchant hunky Hiram Lodge sur Riverdale après quatre années folles et glorieuses », a déclaré Aguirre-Sacasa au site Deadline.

« À partir du moment où Mark nous a rejoints, il était prêt à tout, déterminé à cent pour cent de faire de la vie d’Archie un enfer. Et ce qui est drôle, c’est que Mark ne pourrait pas être plus différent d’Hiram. Un pro classe et le gars le plus gentil, toujours à l’écoute de tout le monde. Nous souhaitons le meilleur à Mark et espérons que ce n’est pas la dernière fois que nous voyons Hiram Lodge. »

Consuelos a ajouté sa propre déclaration : « Avant tout, je tiens à remercier Roberto Aguirre-Sacasa pour cette incroyable opportunité. Jamais auparavant jouer un personnage aussi mauvais ne s’était senti aussi bien. Un grand merci au fandom de Riverdale, à la brillante équipe et au casting incroyable, que je considère chers amis et famille. »

Après avoir commandité l’incendie à Pop’s, Hiram a été exilé de la ville par sa propre fille après avoir trouvé des preuves qu’il est coupable de meurtre… mais avant de partir, il a réussi à poser une bombe sous le lit de son ennemi juré Archie alors qu’il se trouvait avec Betty.

Les fans de la série n’auront pas à attendre très longtemps avant de savoir si quelqu’un est blessé puisque la série reviendra pour sa saison 6 le 16 novembre prochain. La CW a publié un aperçu de l’événement en cinq épisodes qui lancera de la saison 6 et sera diffusé aux côtés de l’événement crossover « Armageddon » de The Flash.

La promo présente l’aspect effrayant de l’événement, ainsi qu’un certain nombre de nouveaux scénarios inattendus. Parce qu’évidemment, la série a décidé de se la jouer « spooky » avec une malédiction et Cheryl qui devient clairement la « méchante » de l’histoire avec sa vengeance contre les descendants de ceux qui ont tué son ancêtre, à savoir Betty, Archie et Jughead.

On ne va pas se mentir, cette saison 5 de Riverdale était un bazar sans nom, sans parler des épisodes musicaux à répétition qui sont de plus en plus insupportables et n’ont aucun intérêt.

Riverdale saison 6 – Promo

Source : Deadline / Crédit ©CW