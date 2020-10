Game of Thrones : Comment le destin de Hodor est différent dans les livres

George R.R. Martin révèle comment le destin de Hodor diffère dans son livre par rapport à la série Game of Thrones.

Un spoiler concernant le destin de Hodor dans les livres de George R.R. Martin, vient de faire surface sur la toile. Dans le livre Fire Cannot Kill a Dragon de James Hibbert, qui revient sur les coulisses de la série, Martin a fait une révélation sur le destin de Hodor, personnage adoré de la saga qui est mort dans la série.

La suite de cet article contient un spoiler sur le livre de George RR Martin qui n’est pas encore sorti. Si vous ne voulez pas être spoilé, il est temps de quitter cette page.

Comme le savent les fans de Game of Thrones, l’adorable « mono verbal » Hodor (Kristian Nairn) a péri dans l’épisode de la saison 6 « The Door ». Le gentil géant reçut l’ordre de « tenir la porte » et utilisa son poids pour bloquer une sortie alors que des morts-vivants attaquaient, permettant à Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) et Meera Reed (Ellie Kendrick) de s’échapper.

Martin a choisi la scène pour donner un exemple de la façon dont ses prochains livres seront différents de la série, et cela sert également d’exemple intéressant des choix faits lors de l’adaptation de la page à l’écran.

« Je pense qu’ils l’ont très bien exécuté, mais il y aura des différences dans le livre », a déclaré Martin. « Ils l’ont fait très physiquement – ‘tenez la porte’ avec la force de Hodor. Dans le livre, Hodor a volé l’une des vieilles épées de la crypte. Bran s’est entraîné avec son corps, parce qu’il avait été formé à l’épée. Donc dire à Hodor de « tenir la porte », c’est plutôt « garder le passage » – le défendre quand des ennemis arrivent – et Hodor se bat et les tue. Un peu différent, mais la même idée. »

Pour la série, les scénaristes ont estimé que ça communiquerait plus clairement et visuellement le concept de « tenir la porte » si Hodor était montré en utilisant sa masse contre une porte : « Pour notre objectif, tenir la porte est visuellement meilleur, surtout parce que nous avons tellement de combats », a confié Dave Hill l’un des co-producteur de Game of Thrones.

Source : EW / Crédit ©HBO