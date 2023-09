Gen V : Tout le monde est « tarés » dans la nouvelle bande-annonce du spin-off de The Boys

Nouvelle bande-annonce pour Gen V, la série spin-off de The Boys, au sein d’une école de super-héros.

Alors que la diffusion de Gen V se rapproche, Prime Video a dévoilé une bande-annonce finale pour la série spin-off de The Boys. Une bande-annonce qui en dit un peu plus de l’intrigue qui entoure les jeunes super-héros de Godolkin University.

Dans la première bande-annonce de Gen V, nous apprenions que la Forêt est au cœur du mystère au centre du spin-off d’Amazon The Boys, qui débutera plus tard ce mois-ci. « S’il y a des fuites sur la Forêt, on va au-devant d’un problème potentiellement fatal », prévient Ashley Barrett, la chargée de relations publiques perpétuellement anxieuse de Vought, interprétée à nouveau par Colby Minifie, vue dans The Boys.

Jaz Sinclair incarne Marie Moreau, une super-héroïne du foyer pour jeunes super-héros Red River Institute. Avec la capacité de manipuler et même d’utiliser le sang comme une arme, elle a été acceptée à l’Université Godolkin, la première université suprême de Vought où se trouve le flambeau humain Golden Boy (Patrick Schwarzenegger), la personne qui change de sexe Jordan Li (London Thor et Derek Luh) et le maître du magnétisme Andre Anderson. (Chance Perdomo) sont les héros phares du campus.

Jusqu’à présent, nous savions très peu de choses sur Sam, le personnage joué par Asa Germann, à part le fait qu’il est incroyablement puissant, extrêmement troublé et en proie à des hallucinations qui rendent difficile la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. La bande-annonce de Gen V révèle que Sam est l’un des enfants qui souffrent à cause la Forêt et qu’il tente de s’évader.

Marie pense que cette situation est bien plus importante que chacun et qu’ils se doivent de la résoudre. « Nous sommes tous complètement tarés, » dit-elle à la fin de la bande-annonce.

Le casting de Gen V comprend également Lizze Broadway dans le rôle d’Emma Meyer, la colocataire de Marie qui peut rétrécir, Maddie Phillips dans le rôle de la manipulatrice mentale Cate Dunlap, Shelley Conn dans le rôle de la doyenne de Godolkin, Sean Patrick Thomas dans le rôle du père d’André et ancien de Godolkin Polarity, Marco Pigossi dans le rôle du Dr. Edison Cardosa (qui semble également être impliqué dans la Forêt), Clancy Brown dans le rôle du professeur Brink, spécialiste de la lutte contre le crime, et Jason Ritter dans le rôle d’une sorte d’animateur d’émission télévisée de marionnettes.

Les autres stars de The Boys confirmées pour apparaître dans Gen V sont Jessie T. Usher dans le rôle d’A-Train, Claudia Doumit dans le rôle de la députée Victoria Neuman et P.J. Byrne dans le rôle du cinéaste interne de Vought, Adam Bourke.

Les trois premiers des huit épisodes de la saison 1 de Gen V seront diffusés sur Prime Video le 29 septembre.

Gen V – Bande-annonce Finale

Crédit ©Prime Video