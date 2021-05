Star Wars : Zack Snyder développait un spin-off et retravaille son idée

Zack Snyder confirme que son film spin-off Star Wars était en préparation il y a quelques années et il développe toujours l’idée différemment.

En 2013, le site Vulture avait eu vent d’un projet de spin-off Star Wars qui aurait été réalisé par Zack Snyder. Ce film n’a jamais vu le jour, mais Vulture était absolument sûr de sa source et n’en n’a pas démordu. Et il se trouve qu’ils avaient raison, Snyder développait bien un film dans l’univers Star Wars il y a presque 10 ans.

A l’époque, Snyder lançait son univers DC avec Man of Steel et quand la rumeur de Star Wars a fait surface, cela a tué le projet avant même qu’il ne soit sur pied. Ce film était inspiré d’Akira Kurosawa et quand on lui pose la question dessus, il répond : « Ouais … on en a parlé mais ça n’a jamais … J’y travaille encore – juste loin de l’univers Star Wars – tout seul, juste comme un truc de science-fiction…, » dit-il au podcast Happy Sad Confused.

« C’est toujours un truc de science-fiction, c’est la même histoire, juste que maintenant je laisse Star Wars être Star Wars et je vais juste faire mon truc. Le gamin de onze ans en moi veut toujours faire ça, maintenant je sais comment faire – alors peut-être que nous verrons ça un jour. »

Il semble ainsi que Zack Snyder développe son idée mais en dehors de l’univers Star Wars. Il ne dit pas quel personnage de la franchise il allait utiliser, mais à l’époque, il était dit que ce serait une histoire d’origine sombre centrée sur Yoda.

On ne saura jamais comment Snyder aurait gérer la franchise, mais si jamais son idée voit le jour, on aura peut-être un semblant de ce que ce film Star Wars aurait été.

Source : Happy Sad Confused / Crédit ©Lucasfilm/DR